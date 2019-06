French News: DOSB au salon sportif FSB 2019

Source: DOSBThe DOSB se présentera à nouveau du 5 au 8 novembre 2019 au plus grand salon sportif international dédié aux espaces ouverts, aux sports et aux piscines (FSB) à Cologne.

Le Landessportbund (LSB) de Hessen et l’Institut fédéral des sciences du sport (BISp) de Bonn sont également représentés sur le stand n ° 68 dans le hall 10.2 de la KölnMesse. La Deutsche Sportausweis est également représentée localement en tant que co-exposant. Lors de la principale foire du secteur du sport, plus de 630 exposants de plus de 45 pays sont attendus à Cologne. Le DOSB et ses partenaires de coopération fourniront des informations sur les installations sportives actuelles sur le stand du salon et examineront la situation actuelle du sport en Allemagne, invitant les instructeurs des sites sportifs du Landessportbünde à échanger leurs points de vue sur les développements en cours dans le secteur des installations sportives et se soutenant en tant que partenaires de coopération. Fachveranstaltungen.Zeit et le lieu des événements mentionnés ainsi que les sujets principaux sur le stand DOSB seront publiés dans les prochaines semaines.Plus d’informationsFédération allemande du sport olympiqueInge Egli, egli@remove-this.dosb.dewww.fsb-cologne.de (Source: DOSB)

MIL OSI