French News: Dr. Thomas Maizière: “Nous voulons protéger ceux qui sont touchés par l’exploitation”

Dr. Thomas de Maizière (CDU / CSU):

Madame la Présidente! Mes chers collègues! Presque à la fin du débat, il est juste de dire que tous les orateurs ont effectivement accepté les préoccupations de ce projet de loi. Certains justifient leur abstention par des arguments plus ou moins forts et disent:

Nous ne votons pas pour, car vous n’êtes pas d’accord avec notre proposition de résolution. – Qu’il en soit ainsi! Les seuls qui sont vraiment durs sont les gauchistes. C’est pourquoi nous pensons avoir fait quelque chose de bien.

Avec ce projet de loi, nous ne voulons pas – comme l’a dit à juste titre M. Schrodi – les travailleurs de certains pays de l’Union européenne – de Bulgarie et de Roumanie par exemple – qui travaillent ici et paient des impôts très pénibles Lumière brillante,

mais au contraire: avec la réglementation qui est faite ici, nous voulons protéger leur réputation ainsi que celle de leurs pays. Nous voulons protéger ceux qui sont touchés par l’exploitation et ceux qui les entraînent sous de faux présupposés, disent-ils. Nous sommes totalement d’accord avec ça.

La loi est donc bonne pour les travailleurs, car elle les protège, pour les employeurs, parce que les règles du jeu sont équitables, et pour les agents des douanes, car ils peuvent obtenir de nouveaux pouvoirs et régler les problèmes.

Il me faut maintenant – également dans le sens des Verts – dire quelques phrases sur les questions de droit européen, si bien que M. Steininger a déjà dit quelque chose: L’affirmation selon laquelle quelque chose est contraire au droit européen ne fait pas droit européen.

Bien sûr, il y a – je peux vous dire en tant qu’avocat – des points de vue toujours différents; c’est vrai. En fait, un expert – en des mots: l’un – a déclaré au barreau allemand que l’affaire était en violation du droit européen, et d’autres le disent.

(Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn [Alliance 90 / Les Verts]: Trois! DGB et Diakonie aussi!)

– Ecoute-le. – C’est vrai. Tous les départements du gouvernement fédéral concernés – le BMF, le ministère du Travail et des Affaires sociales, le ministère de l’Intérieur, le ministère de la Justice – estiment en revanche que cela est conforme au droit européen. La Cour de justice européenne est également d’avis que cela est conforme au droit européen – je pense qu’il y a une touche plus importante dans cette question que le barreau allemand – et nous sommes également d’accord avec cela. Juste pour que ce soit certain!

Je veux juste dire aux fins du procès-verbal, de sorte qu’il n’y ait aucune fausse impression: ce n’est pas que nous le fassions de toute façon, bien que vous disiez que cela est illégal en droit européen, mais nous pensons qu’il est juste que les passeurs Pour persuader qu’ils ont l’impression de recevoir une pension alimentaire pour enfants, leurs remorqueurs seront confectionnés. Nous ne le faisons donc pas, même si cela est censé être illégal au regard du droit européen, mais nous le faisons parce que nous pensons que c’est raisonnable et conforme au droit européen. C’est notre position.

Mesdames et Messieurs, M. Herbrand a déjà déclaré: Il existe des problèmes informatiques ici. Ensemble, nous avons considérablement élargi et amélioré les règles régissant l’échange de données entre les différentes autorités. Cependant, cela doit aussi être mis en œuvre. Cela concerne l’infrastructure et les interfaces informatiques. Je ne peux qu’exhorter les pays et les municipalités, ainsi que les autorités fédérales concernées – les douanes, l’Agence fédérale, les caisses de prévoyance, etc. – à ne pas laisser cette possibilité légale d’échanger des données, mais à la mettre en œuvre.

À l’audience, nous avons appris qu’un représentant de la Rhénanie du Nord-Westphalie qui travaillait depuis longtemps avait déclaré: “On peut faire de belles lois – c’est très bien, mais sur le terrain, il faut s’en occuper. Il faut coordonner l’échange de toutes les autorités et faire ce qui convient. – Cela signifie que nous ne pouvons créer ici que la base pour l’échange d’informations. Que alors sur la base de cette information commune est également agi ensemble, ne peut être assurée sur le site.

J’espère que la loi sera l’occasion de le faire résolument et de demander à nouveau son approbation.

