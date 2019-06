French News: Henning Otte: “Nos soldats méritent un soutien politique”

Source: CDU-CSU

Monsieur le Président! Chers collègues! Mesdames et Messieurs! Aujourd’hui, nous adoptons une loi importante, à savoir la loi visant à renforcer durablement la volonté du personnel d’agir. Nous rendons hommage au service que nous fournissons, nous établissons des incitations, mais nous clarifions avant tout une chose: nous réagissons également aux changements de politique de sécurité. Nous devons faire plus pour la sécurité de notre pays et pour ceux qui garantissent cette sécurité. C’est pourquoi nous nous appuyons sur une Bundeswehr forte et prête à l’emploi. La loi dans le projet vise à faire de même et à garantir que nous payons plus d’hommage et d’incitations, et qu’elle porte ses fruits. C’est pourquoi c’est une bonne loi et c’est pourquoi nous nous disons au revoir.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD)

Pour nous, la devise “L’homme est au centre” est toujours importante. Pour nous, le soldat et le soldat, qui accomplissons cet excellent service pour notre pays, sont au centre de l’action. La volonté et l’attractivité sont les deux faces d’une même pièce. Il s’agit de renforcer et de moderniser davantage l’équipement, mais nous précisons également que nous sommes déterminés à faire en sorte qu’un grand nombre de membres de nos forces armées soient motivés et fiers de travailler et de contribuer à cette mission. C’est pourquoi nous souhaitons des améliorations en termes de protection sociale, de rémunération et de flexibilité de la conception des services.

Au total, nous améliorons plus de 30 lois et règlements. Je nomme ici la réorganisation de la Wehrsold pour les volontaires. Leur solde est augmentée jusqu’à 80% des salaires des soldats de l’époque et des soldats professionnels. Nous étendons le syndrome de stress post-traumatique aux soins d’urgence et aux soins postopératoires. Ceci s’applique également – et c’est nouveau – pour les membres des soldats; parce que ce sont souvent les partenaires et surtout les enfants qui souffrent de l’incident. Ici, nous mettons en œuvre une bonne demande de soins. C’est pourquoi c’est une bonne loi, Mesdames et Messieurs.

(Applaudissements de la CDU / CSU et du SPD)

Nous sommes en train de créer des modifications temporaires de l’assurance maladie pour les retraités par rapport au régime 9/10. Nous créons des modèles flexibles pour les conscrits et les réservistes. Lors de l’audience publique que nous avons conduite – sincères remerciements aux associations qui s’y sont manifestées – nous pouvons à nouveau affirmer clairement que ces lois sont nécessaires, qu’elles sont bonnes et qu’elles ont l’effet souhaité être atteint. Nous allons maintenant réglementer les mêmes utilisations afin que les droits à la retraite soient garantis même dans le soi-disant AVZ Level 2, que nous puissions compenser des heures de travail fixes et que les réservistes reçoivent de meilleurs salaires.

L’AfD – je dois dire que – avait insisté sur le fait que la loi sur les soldats de l’article 30c ne devrait même pas entrer en vigueur. Cela aurait été fatal à notre avis.

(Jan Ralf Nolte [AfD]: C’est dommage!)

parce qu’il n’aurait pas pu exprimer l’inquiétude.

C’est pourquoi nous disons très clairement que nous répondons aux exigences du § 30c avec une égalisation temporelle. C’est aussi un morceau de reconnaissance. C’est pourquoi il est également important que nous adoptions cette loi.

Quoi qu’il en soit, le parti de gauche ne veut prendre aucune mesure pour améliorer la situation des soldats, car ils sont contre la Bundeswehr.

380 millions d’euros en quatre ans, c’est de l’argent bien investi. Je remercie notre partenaire de la coalition, le SPD, d’avoir pu adopter cette loi ensemble. En tant qu’Union, nous pensons que nous devons investir davantage dans la sécurité de notre pays. C’est pourquoi nous nous en tenons à nos objectifs. Outre la loi sur l’attractivité de la Bundeswehr, la loi sur la préparation au déploiement de la Bundeswehr constitue un autre pilier important. Le troisième pilier restant à assurer pour assurer le recrutement et le maintien en poste est la loi de modernisation de la structure salariale. En fin de compte, il s’agit de clarifier les choses: nos soldats et nos parents civils défendent la sécurité de notre pays. Ils méritent un soutien politique. Ils méritent d’être reconnus. Mais ils méritent également de se procurer un équipement adéquat et des incitations financières pour les lourds services qu’ils rendent. La profession de soldat n’est pas une profession comme une autre, et cela doit être démontré ici. C’est l’objet de la loi sur la protection civile des forces armées allemandes. Je vous demande votre approbation pour ce projet central.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD)

