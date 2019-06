French News: I. Kagramanyan: Le IIIème Forum des innovations sociales régionales aboutira à la généralisation des meilleures pratiques régionales

Source: Russie – Conseil de la fédération

À la veille du forum, le sénateur a parlé du programme de cet événement de grande envergure.

Le Forum des innovations sociales régionales s’est établi comme une plate-forme faisant autorité, où des représentants des autorités fédérales et régionales, des entreprises et du public ont la possibilité d’échanger des pratiques optimales et de développer des solutions à des problèmes dans le domaine de la politique sociale. Cette opinion a été exprimée par le vice-président du comité de politique sociale de la politique sociale, Igor Kagramanyan. Igor Kagramanyan, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Yaroslavl Le forum, organisé par le Conseil de la fédération et le gouvernement de Moscou, se tiendra du 19 au 21 juin.

Le sénateur sera le modérateur de la session d’experts «Nouvelles approches et possibilités d’interaction interdépartementale et intersectorielle dans la mise en œuvre de la politique sociale». La session, organisée avec le soutien du ministère du Développement économique de la Fédération de Russie, est un exemple de coopération interdépartementale et intersectorielle: Igor Kagramanyan a cité l’organisation de la fourniture de soins palliatifs. Le parlementaire a noté que ce processus incluait non seulement le ministère de la Santé de la Fédération de Russie, les autorités responsables des soins de santé relevant de la Fédération, les ministères régionaux du Travail et de la Protection sociale, mais également des organisations à but non lucratif à vocation sociale et des représentants des autorités municipales.

L’élargissement des formats de coopération interinstitutions est reflété dans la nouvelle loi sur les soins palliatifs.

«Cette expansion des formats de coopération interinstitutions est reflétée dans la nouvelle loi sur les soins palliatifs, que nous avons adoptée il n’y a pas si longtemps. Au final, ces opportunités sont très importantes pour les familles, les proches des patients en soins palliatifs », a déclaré le sénateur. Selon lui, dans le cadre de la session d’experts, les formats d’interaction déjà existants dans les régions russes seront pris en compte. «Par exemple, un conseil d’administration a été établi dans la région de Kemerovo, attirant également des fonds extrabudgétaires dans le domaine de la politique sociale.» Igor Kahramanyan a déclaré qu’une expérience similaire avait été mise en œuvre dans la région de Yaroslavl, que le sénateur représente au Conseil de la fédération. Le conseil d’administration de la Décennie de l’enfance, créé à l’initiative du gouverneur de la région de Yaroslavl, Dmitry Mironov, est en poste depuis six mois. Dmitriy Y. Mironov, gouverneur de la région de Yaroslavl, réunit les autorités exécutives et des représentants de la société civile. «Une telle interaction nous permet de nous concentrer sur la résolution des problèmes d’amélioration des soins de santé pour les enfants. Et surtout, cela permet aux efforts conjoints d’attirer des fonds extrabudgétaires pour le développement futur de la sphère “, a souligné le législateur. Selon les résultats de la session, des recommandations seront adressées aux régions concernant l’organisation de la coopération interinstitutions et intersectorielle.

