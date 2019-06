French News: Kerstin Vieregge: “Les soldats d’aujourd’hui ont besoin d’un service planifiable”

Source: CDU-CSU

Monsieur le Président du Bundestag! Chers Mesdames et Messieurs! Chers collègues! Le déploiement et les obligations identiques de la Bundeswehr exigent de la disponibilité: préparation des troupes à remplir leur mission, disponibilité matérielle et préparation personnelle. À son tour, la préparation se fait par le renforcement, et nous le faisons aujourd’hui avec l’adoption du projet de loi actuel, complété par un amendement des factions de la coalition. Nous renforçons l’état de préparation du personnel de la Bundeswehr.

Comme déjà décrit de diverses manières, la loi visant à renforcer la préparation des ressources humaines de la Bundeswehr est une bonne loi. Cela contribue sans aucun doute à rendre le service dans la Bundeswehr plus attrayant et à augmenter la satisfaction au travail dans la troupe. Cela renforcera la perception des nombreux changements positifs survenus dans la Bundeswehr directement chez le soldat.

Avec cet amendement, nous assurons une plus grande extension de l’offre d’engagements opérationnels. Par exemple, nos soldats servant en Lituanie recevront la même couverture que ceux déployés en Afghanistan. C’est un grand pas en avant qui dépasse de loin le projet de loi initial.

Une de ces avancées est la gestion plus souple de l’implication des proches dans le traitement des personnes à risque. Contrairement aux prévisions initiales, il n’y aura aucune restriction concernant l’année civile. Cela aussi est plus que le projet de loi une fois envisagé.

L’engagement précieux et méritoire de la réserve est également mis en avant. Nous assurerons une meilleure compensation pour le service de réserve et favoriserons ainsi la préparation au service actif dans la réserve. De plus, nous précisons les heures de travail de nos soldats.

La CDU et la CSU sont attachées à la réglementation du temps de travail des soldats. Les heures de travail hebdomadaires sont toujours basées sur 41 heures. Cependant, avec une nouvelle décision, nous aidons à rester prêts à exercer des emplois spécifiques. Ceci s’applique à un cercle restreint de spécialistes, mais seulement sous certaines conditions et avec un équilibre approprié. Des progrès importants sont possibles grâce au crédit d’heures supplémentaires sur un compte courant à long terme.

Dans ce contexte, je voudrais répondre aux critiques répétées de la réglementation du temps de travail des soldats. Oui, le SAZV n’est pas parfait. Cela crée de la bureaucratie dans de nombreux endroits et nécessite souvent des explications. Mais l’audience de lundi a confirmé l’importance des règles relatives au temps de travail pour les citoyens de la Bundeswehr. Je remercie donc expressément les associations et les syndicats pour leur engagement et leurs conseils, en particulier l’Association des forces armées allemandes.

Dans tous les cas, il est incontestable que les soldats de la Bundeswehr doivent être des combattants. La Bundeswehr s’entraîne pour le combat. Nos soldats doivent être prêts à prendre la vie et à se donner la vie en action, en cas de tension ou de défense. À cet égard, bien entendu, le principe “Entraînez-vous comme vous vous battez” s’applique également ici. Toutefois, cela ne signifie pas que les soldats doivent sacrifier leur vie privée lors de leurs opérations normales. Nous parlons de pères ou de mères de famille, de personnes, par exemple, en plus du service dans le club de sport, de la politique locale ou des pompiers volontaires. Nous parlons de citoyens en uniforme.

La situation actuelle de la Bundeswehr en matière de personnel est différente de celle de l’armée de conscription. Les soldats d’aujourd’hui ont besoin d’un service prévisible. S’ils ne le trouvent pas à la Bundeswehr, ils le feront chez un autre employeur, ce qui n’est pas dans notre intérêt. Je dis donc: nous, les parlementaires, avons un devoir de vigilance particulier à l’égard de l’armée. Prendre soin assure la motivation; La motivation assure la préparation.

