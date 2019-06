French News: Klöckner: Kükentöten est éthiquement déraisonnable

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’AgricultureDéclaration de la ministre fédérale Julia Klöckner devant le jugement rendu aujourd’hui par le Tribunal administratif fédéral pour avoir tué des vaches

La ministre fédérale de l’Agriculture, Julia Klöckner, a déclaré: «Ma position concernant l’abattage des poussins est claire: sur le plan éthique, ce n’est pas justifiable, cette pratique doit être achevée dans les meilleurs délais. Avec un total de plus de huit millions d’euros, je préconise donc auprès de mon ministère plusieurs procédures et initiatives qui rendent cela inutile dans le futur. Cela inclut l’élevage et la détention de poussins mâles dans des lignes de ponte, appelées “coqs à griller” ou “poules à deux fins”, que nous avançons. Ils sont déjà sur le marché, le consommateur a déjà le choix aujourd’hui. L’année dernière, une percée a également été réalisée avec une méthode permettant de déterminer le sexe dans l’œuf couvé – les poussins femelles sont éclos ici, pas les mâles. Avec cinq millions d’euros, nous avons favorisé le développement, dans la pratique, il est déjà utilisé. Il est sur le point d’arriver à la maturité de production, les écloseries seront bientôt disponibles dans tout le pays. Mais ils doivent également être appliqués rapidement pour arrêter le massacre du chaton dès que possible. Je pense qu’il est de la responsabilité des associations et des entreprises d’avoir des attentes claires pour qu’elles agissent. Je les réunirai donc rapidement avec des représentants de la science lors d’une table ronde, mais les consommateurs doivent également être impliqués. Avec leur décision d’achat, ils l’ont finalement entre leurs mains, que ce soit pour appliquer des méthodes innovantes ou si de plus en plus d’œufs sont importés. “Informations complémentaires: Les différentes méthodes de détermination du sexe dans l’œuf: Comme déjà écrit, la méthode endocrinologique pour déterminer le sexe dans l’œuf est déjà en action et sur le chemin de la maturité en série. Ici, les œufs sont incubés pendant environ neuf jours. On obtient ensuite un liquide à partir de chaque œuf sans toucher l’intérieur de l’œuf. Dans ces échantillons, le sexe est déterminé avec une méthode de détection biotechnologique dans un court laps de temps. À notre connaissance, cette méthode est actuellement utilisée pour élever 30 000 poussins par semaine, ainsi que par la méthode spectroscopique. Ici, les œufs sont incubés pendant environ quatre jours. Ensuite, un faisceau de lumière spécial est envoyé dans l’œuf à l’intérieur. Le sexe est déterminé par une analyse de la lumière réfléchie. Sur la base de la promotion du BMEL, la société Agri Advanced Technologies GmbH (AAT) a pour objectif de rendre le procédé spectroscopique prêt pour la production en série.En outre, en tant que ministère, nous préconisons également d’autres solutions pour éviter la mise à mort de poussins mâles, tels que appelé “poulets à double usage”. Ici, les poules sont utilisées pour la production d’œufs et les coqs sont engraissés. Les poules de ces races pondent moins d’œufs que les poules pondeuses conventionnelles. De plus, les coqs de races à double usage grandissent plus lentement et ont un muscle pectoral plus petit que les poulets de chair classiques. En partie pour ces raisons, cette alternative n’a pas encore été acceptée sur le marché, même parmi les consommateurs. Dans un projet de collaboration financé par notre ministère, nous avons maintenant examiné divers aspects du logement des poulets à double usage, ainsi que des institutions scientifiques et des entreprises commerciales. Le projet a pris fin le 31 mars 2019. Les données et les résultats collectés sont en cours de traitement et d’évaluation, ainsi que l’élevage de poules mâles sur des lignes de ponte, pratiqué dans diverses initiatives de Bruderhahn. Dans de telles initiatives, les poussins mâles sont élevés et engraissés, la viande est transformée plus avant. À l’heure actuelle, ces initiatives concernent principalement le marché des produits biologiques.Notre ministère a fourni environ 2 millions d’euros pour développer d’autres solutions permettant d’éliminer les poussins mâles issus de filières de ponte telles que “Big Brothers” et “Two-Use Chickens”.

