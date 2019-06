French News: La Commission d’Etat a décidé de déployer la fusée Proton-M

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # la chose principale # cosmodromes # groupes orbitaux # Spektr-RG13.06.2019 20: 20 La Commission d’État a décidé de retirer le missile Proton-M

Aujourd’hui, le 13 juin 2019, une réunion de la Commission d’État s’est tenue au cosmodrome de Baïkonour, au cours de laquelle les résultats de la préparation du lanceur Proton-M avec le vaisseau spatial Spektr-RG et l’infrastructure au sol du complexe de lancement ont été examinés. Après avoir entendu les rapports des directeurs de travaux, la commission a pris une décision sur la préparation de la fusée spatiale à la rampe de lancement n ° 81. Toutes les opérations sont prévues pour le 14 juin au matin. Quelques heures plus tôt, dans le bâtiment de montage et d’essai, le lanceur était surchargé jusqu’à l’unité de transport et d’installation. Les lanceurs du lanceur Proton-M avec l’étage supérieur DM-03 et de l’observatoire d’astrophysique russe Spektr-RG devraient débuter le 21 juin 2019 à 15:17:14 heure de Moscou. «Spectrum-RG» est un projet russe avec la participation allemande visant à créer un observatoire orbital d’astrophysique conçu pour étudier l’univers dans le domaine des longueurs d’onde des rayons X. Pour en savoir plus sur la mission à venir

MIL OSI