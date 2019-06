French News: Les ministres ont conjointement présenté des propositions pour une protection efficace des eaux souterraines contre les apports de nitrates – un renforcement du règlement sur les engrais sera convenu avec Bruxelles.

Source: Ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture. La protection de nos eaux souterraines est une préoccupation centrale du gouvernement fédéral. Par conséquent, il est important d’empêcher une trop grande quantité de nitrate de pénétrer dans le sol par la fertilisation. Après un vaste processus de consultation des États fédéraux, des associations et des membres du parlement, le gouvernement fédéral est parvenu à un accord sur des propositions visant à limiter davantage la fertilisation. Les Länder ont été inclus car l’ordonnance sur les engrais requiert également l’approbation du Bundesrat. L’objectif est d’améliorer la protection de nos eaux et de satisfaire ainsi aux exigences de l’arrêt de la CJCE contre la directive CE sur les nitrates contre l’Allemagne.

“La fertilisation doit arriver à l’usine et non dans les eaux souterraines. Nous voulons protéger les eaux souterraines. Je suis heureux que nous ayons réussi à proposer à la Commission européenne un juste équilibre entre les strictes limites de la directive sur les nitrates et les exigences en matière de production végétale durable. Pour nos agriculteurs, ces mesures impliqueraient un effort considérable. Cependant, nous souhaitons aider les agriculteurs à le mettre en œuvre par le biais d’une série de mesures. Julia Klöckner, agricultrice fédérale, commente l’accord. La ministre fédérale de l’Environnement, Svenja Schulze, a déclaré: “Nous proposons à la Commission européenne un ensemble de mesures réglementaires qui tienne davantage compte de la protection de l’eau. Le renforcement des règles relatives aux engrais est nécessaire si nous abaissons les niveaux de nitrates dans l’eau à un niveau acceptable, si nous voulons enfin mettre fin à la procédure d’infraction à l’encontre de l’Allemagne et éviter les sanctions. Avec des niveaux de nitrates inférieurs, nous empêchons la hausse des prix de l’eau de boisson et protégeons notre biodiversité. Cela profite à tout le monde. “Bien que le nitrate soit un élément nutritif important pour les plantes. Mais une trop grande quantité de nitrate dans les eaux souterraines rend le traitement de l’eau potable plus coûteux et nuit à l’environnement. En outre, les mesures correctives prises jusqu’ici par l’industrie de l’eau atteignent de plus en plus leurs limites, coûtent cher et exercent des pressions sur les ménages et l’économie, raison pour laquelle l’agriculture a consenti de gros efforts ces dernières années pour améliorer la situation. Déjà en 2017, le gouvernement fédéral avait modifié l’ordonnance sur les engrais afin d’améliorer la protection des eaux souterraines. Cependant, les modifications apportées à l’époque n’étaient pas suffisantes du point de vue de la Commission européenne pour être conformes à la directive de la CE sur les nitrates. Dans l’intervalle, la Cour de justice des Communautés européennes avait également condamné l’Allemagne pour ne pas avoir mis en œuvre la directive de la CE sur les nitrates en 2018. En conséquence, dans les zones touchées par les nitrates, le gouvernement fédéral propose à la Commission européenne une mesure de sauvegarde décisive mais de grande portée pour les agriculteurs. Eaux souterraines nécessaires. Celles-ci comprennent: la réduction de la fertilisation dans les “zones rouges” avec des niveaux de nitrates particulièrement élevés de 20% dans la moyenne des exploitations; il existe en outre une limite supérieure de 170 kg d’azote par hectare, par an et par domaine ou individuellement. Afin de tenir compte des spécificités et des spécificités des exploitations, les exploitations devraient être en mesure de décider avec souplesse des cultures qui continueront à être fertilisées au maximum de leurs besoins. En contrepartie, moins de fertilisation sera nécessaire pour respecter les limites quantitatives dans les zones les plus polluées, et une période prolongée pouvant aller jusqu’à quatre semaines pendant laquelle la fertilisation n’est pas autorisée dans les zones polluées, et des distances plus longues jusqu’à 10 m de fertilisation avec une pente supérieure à 15% et de 2 mètres avec une pente comprise entre 5 et 10%, afin d’empêcher le lessivage de l’azote dans les eaux adjacentes (contre seulement 5 mètres sur un terrain en pente jusqu’à présent). et économiser les ressources pour qu’elles ne contribuent pas à la pollution de l’eau, des exceptions s’appliquent. Ainsi, les exploitations dont la moyenne sur leurs terres agricoles est inférieure à 160 kg d’azote par hectare et par an et dont max. 80 kg d’engrais minéral, à libérer de la réduction de la fertilisation et de la limite supérieure de la quantité. La fertilisation ne devrait pas non plus être réduite dans les prairies permanentes, car le risque de lessivage est moindre ici. En outre, une fertilisation automnale du colza devrait être possible s’il est prouvé avec un échantillon de sol que les besoins en engrais ne peuvent pas être couverts par le stock de sol. Dans l’ensemble, la fertilisation en Allemagne est donc plus durable et la protection de l’eau améliorée de manière significative, sans augmenter le nombre d’exploitations Les propositions vont maintenant être envoyées à la Commission européenne, car elles constituent une condition préalable pour éviter un deuxième recours de la Commission européenne contre la République fédérale d’Allemagne. Prochaines étapes: les ministres fédéral Klöckner et Schulze examineront les propositions de la Commission dans les meilleurs délais. expliquer personnellement. Si la Commission accepte les mesures, la procédure législative officielle visant à modifier le règlement sur les engrais sera lancée.

