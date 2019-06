French News: L’état de la légalité a été vérifié dans les institutions et l’administration du Service fédéral des pénitenciers de Russie en République de Tyva.

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur général de la Fédération de Russie a effectué un audit sur l’état de la légalité des institutions et de l’administration du service pénitentiaire fédéral de Russie pour la République de Tyva et a indiqué que le procureur général adjoint de la Fédération de Russie avait présenté ses conclusions au président du Service pénitentiaire fédéral de Russie. Des informations ont également été envoyées au ministre de la Justice de la Fédération de Russie sur la situation en matière de respect des droits des citoyens dans les établissements pénitentiaires de la République de Tyva et sur la nécessité d’améliorer la réglementation juridique de certaines questions relatives à l’exécution des condamnations pénales. Cet événement a été organisé en coopération avec des représentants du ministère de la Justice de la Russie et du Commissaire aux droits de l’homme dans la République de Tyva. et l’observatoire public de la région. Des spécialistes des départements territoriaux de l’Inspection publique des incendies, de l’inspection nationale du travail, de Rospotrebnadzor et de la surveillance sanitaire et épidémiologique ont également été impliqués, de nombreuses violations de la législation en matière de sécurité matérielle et sanitaire et sanitaire, du respect de la loi et de la prévention des infractions ainsi que de la prévention du crime. condamnés au travail, la séparation des différentes catégories d’accusés et de condamnés et d’autres. institutions ial manque un certain nombre d’installations usage domestique essentiel, assez de meubles et des mesures globales pénitentiaires oborudovaniya.Administratsiyami sanitaires sont prises pour assurer le régime de la surveillance constante sur le comportement des prisonniers et l’exécution de leurs fonctions. Les moyens techniques de contrôle disponibles ne sont pas toujours utilisés efficacement. Des manquements ont été découverts au cours de la perquisition et d’autres activités de prévention, tandis que les condamnés étaient autorisés à violer la loi. Pas plus de 35% du nombre total de citoyens valides sont employés à un travail rémunéré. Dans le même temps, il a été établi que le contrôle du pénitencier et de ses antennes incitait les condamnés à travailler les week-ends et les jours fériés sans tenir dûment compte du temps de travail, à en payer le temps et à prévoir des jours de repos, les dispositions de la loi étant violées lors de l’exécution de peines non liées à l’isolement des condamnés. en raison de violations constatées des lois, des chefs d’institution pénitentiaire, de l’inspection pénitentiaire et d’autres organes impliqués dans l’exécution de peines pénales, 15 communications ont été présentées, dont 1 générale. Présentation au responsable du corps territorial du MIS. Quatorze protestations ont été déposées contre des actes réglementaires délivrés illégalement, 7 décisions ont été prises pour engager une procédure d’infraction administrative. En outre, 8 décisions déraisonnables des autorités chargées de l’enquête sur le refus d’engager une procédure pénale ont été annulées. Vous pouvez trouver ici des informations sur le service d’information et de communication du Procureur général de la Fédération de Russie “AIR” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI