French News: Marian Wendt: “Nous mettrons clairement en doute le rôle du Hezbollah en Allemagne et en Europe”

Cher Monsieur le Président! Chers collègues! Mesdames et Messieurs! “Dieu vous bat! Il nous donne les pouvoirs qui sont votre dernier jour “ou” l’enfant assassin Israël “a été appelé la semaine dernière lors de la marche Al-Quds ici à Berlin. Nous ne tolérons pas les comportements violents et agressifs, la haine affichée ouvertement des Israéliens et l’hostilité à nos principes démocratiques, et nous continuerons à le faire.

(Applaudissements de la CDU / CSU et des membres du SPD)

La liberté d’expression et de réunion s’applique également à ceux qui rejettent notre société. Mais qui abuse de nos valeurs et de nos libertés, comme dans ce cas-ci, sentira le souffle de l’application de la loi dans le cou. Comme par le passé, il brûle des drapeaux, jette des pavés sur des dissidents ou tient des discours inhumains, qui doit et sera puni de toute la dureté de la loi.

(Volker Münz [AfD]: le bout des lèvres!)

Le Hezbollah est soumis depuis longtemps à la surveillance des autorités de sécurité allemandes. L’Office fédéral de la protection de la Constitution compte environ 1 000 militants allemands du Hezbollah, dont la plupart se trouvent à Berlin et à Hambourg. Les rapports de renseignement fédéraux et des états rendent régulièrement compte des activités de l’organisation, et c’est une bonne chose. Car si le secrétaire général du Hezbollah menace “une guerre ouverte” contre Israël, propage l’enlèvement d’Israéliens comme étant “le droit” et le “devoir” du Hezbollah, ou “apporte la mort à Israël”, alors nous devons agir, alors nous agirons – nous l’avons. C’est déjà fait – et nous allons clairement remettre en question le rôle du Hezbollah en Allemagne et en Europe. Que cette propagande de Hassan Nasrallah tombe sur un terrain fertile peut être vu non seulement dans les défilés annuels Al-Qods à Berlin, mais également dans les attaques régulières de la milice contre Israël et le Moyen-Orient.

Mesdames et Messieurs, notre gouvernement dirigé par la CDU a déjà été très actif. Nous avons déjà pris des mesures contre le Hezbollah et son réseau en Allemagne. Le ministre de l’Intérieur, Wolfgang Schäuble, a interdit la station d’al-Manar en 2008 parce qu’il menait une propagande de haine et de propagande contre les Juifs et le droit à l’existence de l’État d’Israël.

En 2014, le Dr de Maizière en tant que ministre de l’Intérieur de l’organisation Orphan Project Lebanon e. V. sur. L’association a été dirigée par ses contributions financières continues à la fondation Shahid du Hizb Allah, contre l’idée d’une compréhension internationale. La partie militaire du Hezbollah est interdite ici et nous devons et ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour empêcher l’ensemble de l’organisation de mettre un pied sur le sol allemand.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU – Martin Hebner [AfD]: Alors interdisez-les! – Jürgen Braun [AfD]: Prohibit!)

Malheureusement, j’ai l’impression que nous ne procédons pas de toutes nos forces, comme le Sénat rouge-rouge-vert de Berlin. Malheureusement, il ne travaille pas de toutes ses forces pour interdire les manifestations d’Al-Qods. Le sénateur de l’Intérieur Geisel est seul avec sa demande d’interdiction. Mais ce n’est pas étonnant. parce que la gauche a soutenu des mouvements anti-israéliens pendant des décennies.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU)

Parlons maintenant de l’application de l’interdiction de l’AfD.

(Stephan Brandner [AfD]: Enfin!)

Je ne vous soulagerai pas du sérieux de votre demande.

Vice-président Hans Peter Friedrich:

Monsieur le collègue, permettez-vous une question?

Marian Wendt (CDU / CSU):

Non.

(Heike Hänsel [LA GAUCHE]: Oui, oui, affirmez les choses et ne faites pas face à votre lâche!)

– En principe, je n’autorise pas les questions intermédiaires dans le débat, et c’est bien.

Si vous êtes sérieux au sujet de l’interdiction du Hezbollah et souhaitez soutenir Israël en tant que partenaire, pourquoi ne condamnez-vous pas d’abord vos amis russes? Parce qu’en plus du financement iranien, la Russie et la Chine acheminent presque exclusivement des armes et du matériel au Hezbollah, soutenant ainsi la lutte contre Israël. Si vous êtes honnête, commencez par là et écrivez quelque chose dans votre application.

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Un non-sens incroyable, M. Wendt!)

Mais non, vous ne le faites pas. Comme dit le proverbe, la main qui vous nourrit ne mord pas.

Mesdames et messieurs d’AfD, la dernière chose dont nos amis d’Israël et de la communauté juive ont besoin, c’est le soutien de votre parti et de votre faction.

(Applaudissements des membres de la CDU / CSU et de DIE LINKEN – Jürgen Braun [AfD]: Vous avez été meilleur, Monsieur Wendt!)

Le président du Conseil central des juifs d’Allemagne, Josef Schuster, l’a clairement expliqué. Il a appelé l’organisation “Juifs dans l’AfD” une feuille de vigne,

(Beatrix von Storch [AfD]: Et il veut interdire le Hezbollah!)

et il a correctement décrit votre parti comme suit:

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: M. Wendt, parlez-en, putain!)

Dans le parti, on tolère les racistes, les xénophobes et les présidents, M. Gauland.

(Dr. Alexander Gauland [AfD]: Oui, oui!)

qui compare le socialisme national avec un nid d’oiseau dans l’histoire.

(Applaudissements de la CDU / CSU, du SPD, du FDP et de l’Alliance 90 / Les Verts – Dr. Alexander Gauland [AfD]: Vous pouvez dire ça dix fois! Arrêtez cette merde!)

C’est toi! Donc, assieds-toi et tais-toi dans ce débat!

(Jürgen Braun [AfD]: Les applaudissements des amis du Hezbollah, M. Wendt!)

L’Allemagne et l’Union européenne ont intérêt à un Liban stable et à un Moyen-Orient stables. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour lutter contre les violations des droits de l’homme et les activités terroristes et, ensemble, nous travaillerons en tant que gouvernement de coalition dirigé par la CDU / CSU pour faire tout ce qui est contre le Hezbollah au niveau européen.

Merci

(Applaudissements de la CDU / CSU et du député Ulli Nissen [SPD] – Martin Hebner [AfD]: Vous ne faites rien! – Dr. Alexander Gauland [AfD]: Ils ne font rien, rien, rien!)

