Cela ne le fera pas mal, mais en mieux.

Monsieur le Président! Mesdames et Messieurs! Chers collègues! Je crois que le débat d’aujourd’hui a montré que la question du “Hezbollah en tant qu’organisation terroriste” comporte également un élément important de politique étrangère. Il n’ya pas que 1 000 partisans du Hezbollah en Allemagne. Le Hezbollah est également dans le gouvernement libanais,

mène une guerre sans nom du côté d’Assad contre le peuple syrien et dirige plus de 130 000 missiles contre Israël. Et voici qu’un groupe présente une demande d’interdiction du Hezbollah, qui a rencontré le client du Hezbollah, Assad, l’année dernière pour clarifier qui il soutient vraiment. Quelle contradiction!

Je pense que la composante nationale – le mot clé “interdiction d’associations” – est devenue claire ici. Les collègues Marian Wendt et Christoph de Vries ont expliqué très clairement qu’il ne s’agissait pas du Hezbollah dans son ensemble, mais d’une trentaine de clubs. Je suis préoccupé par la question de politique étrangère. Il joue ici un rôle très important, que nous réussissions, en plus de l’interdiction de la politique étrangère du Hezbollah en matière de politique intérieure, d’entrer au niveau européen dans le régime des sanctions. Nous avons séparé le Hezbollah en un bras militaire et un bras politique et, malheureusement, au niveau européen, nous ne pouvions que convenir que nous considérions le bras militaire comme une organisation terroriste. Mais c’était important pour pouvoir élaborer une position européenne commune. À mon avis, sans cette séparation artificielle, nous n’aurions pas pu développer cette position dans l’UE. C’est pourquoi, dans une nouvelle étape, nous devrions œuvrer pour que l’ensemble de l’organisation soit désignée comme une organisation terroriste en Europe.

Même le Tribunal administratif fédéral a jugé le 16 novembre 2015 que le Hezbollah se livrait à toute action contre l’idée de la compréhension internationale. Si une organisation s’oppose à l’idée de compréhension internationale, je ne comprends pas que les pétitionnaires sont en commun avec le plus grand criminel de guerre opérant actuellement dans le monde.

Mesdames et Messieurs, nous devrions également examiner un autre aspect: l’interdiction du Hezbollah, à l’instar d’autres mesures, fait partie de la stratégie américaine pour le Moyen-Orient, à savoir la stratégie de pression maximale exercée sur l’Iran. L’Allemagne a une position de courtage plus équilibrée, car nous tenons également au Liban à maintenir la stabilité de ce pays, qui a accueilli plus d’un million de réfugiés. Puisque le Hezbollah fait partie du gouvernement, y compris du ministère de la Santé, nous avons besoin de canaux d’appel.

Lorsque nous parlons à notre partenaire le plus proche, Israël, nous entendons une position très différente mais commune d’Israël concernant l’interdiction du Hezbollah. C’est pourquoi, je pense, il est bon que notre Chambre fasse tout ce qui est en son pouvoir pour parvenir à une position commune sur le plan intérieur et sur le plan de la politique étrangère. À la fin de la discussion, Mesdames et Messieurs, il pourrait y avoir une interdiction du Hezbollah sur la politique intérieure en Allemagne. En fin de compte, la demande de l’Allemagne dans l’Union européenne peut être basée sur une vision globale du Hezbollah en tant qu’organisation terroriste – mais s’il vous plaît, à la fin du débat et non au début.

Merci pour l’attention.

