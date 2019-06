French News: Sain malgré la chaleur

Source: Umweltbundesamt – Agence de l’environnement de l’AutricheVidéos, brochures et dépliants de l’Agence fédérale de l’environnement

(Vienne, 13 juin 2019) La fréquence et l’intensité des journées chaudes de plus de 30 degrés augmentent en raison du changement climatique. Cela augmente le risque de plaintes liées à la chaleur â ?? des problèmes circulatoires aux maux de tête et aux insolations. Les personnes âgées, les personnes ayant besoin de soins et les tout-petits sont particulièrement vulnérables à la chaleur. Les vidéos, brochures et dossiers de l’Agence fédérale de l’environnement contiennent des informations utiles sur la prévention des effets néfastes sur la santé, ainsi que sur l’utilisation d’une alimentation adéquate, des mesures pour un climat intérieur frais ou des journées chaudes. le stockage de médicaments adapté à la chaleur peut se protéger et protéger les autres.

