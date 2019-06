French News: Sports Allemagne affiches pour la protection des enfants

Für Sportverbände und -vereine besteht die Möglichkeit, im Web2Print-Portal des DOSB aus unterschiedlichen Motiven auszuwählen und diese optional mit eigenem Logo und/oder Text zu individualisieren. Zum Beispiel kann die Ansprechperson des Verbands oder Vereins dort eingetragen werden.Die Ausgabe des Motivs kann entweder digital erfolgen (kostenloser PDF-Download) oder direkt mit einem Druckauftrag verbunden sein. In diesem Fall wird die gewünschte Menge Plakate an die angegebene Adresse versendet. Diesbezüglich anfallende Kosten sind im Portal aufgeführt. Momentan sind Poster im DIN A3 Format verfügbar.Alle Motive verweisen auf die Seite safesport.dosb.de. Hier gibt es Erstinformationen zum Thema Prävention sexualisierter Gewalt im Sport sowie direkte Links zu den Anlaufstellen der Mitgliedsorganisationen des DOSB und externen Hilfen.Weitere Infos gibt es hier >>>(Source: dsj)

