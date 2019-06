French News: Svenja Schulze: “Un jalon pour la protection du climat dans le transport de marchandises par route”

Source: Ministère fédéral de l’Environnement Protection de la nature, construction et sécurité nucléaireLe 13 juin, le Conseil des États membres de l’UE a adopté pour la première fois, avec le soutien de l’Allemagne, une ordonnance de l’Union européenne limitant les émissions de dioxyde de carbone des tracteurs et des camions à semi-remorques.

L’Allemagne vote pour des limites de flotte de dioxyde de carbone applicables aux camions dans l’UE

Avec le soutien de l’Allemagne, le Conseil des États membres de l’Union européenne a adopté aujourd’hui pour la première fois un règlement de l’Union européenne limitant les émissions de CO2 des semi-remorques et des camions. En conséquence, les émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds de plus de 16 tonnes d’ici 2025 doivent diminuer de 15% et d’ici 2030 de 30%. Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a déclaré: “Grâce à cette réglementation importante, nous avons maintenant des normes contraignantes en matière de CO2 pour les camions en Europe. Celles-ci sont utilisées depuis des années aux États-Unis, en Chine et au Japon. Près du quart des émissions totales de CO2 dues aux transports proviennent des camions, et la tendance est à la hausse. L’augmentation des émissions nocives pour le climat peut enfin être ralentie. “La consommation de carburant d’un camion est considérée comme un critère économique important dans le secteur de la logistique. Néanmoins, la consommation de carburant des camions neufs n’a guère diminué au cours des 10 dernières années. Dans le même temps, le transport de marchandises par route a fortement augmenté – et avec lui l’ensemble des émissions de CO2 du trafic. Selon le nouveau règlement, les émissions moyennes de CO2 par kilomètre de camions neufs devront désormais être réduites en deux étapes: de 20% à l’horizon 2025 et de 30% à l’horizon 2030, par rapport à 2019.Les constructeurs de véhicules offrent un nombre particulièrement élevé de véhicules à émissions nulles et faibles. peuvent réduire leur objectif obligatoire jusqu’à 3%. Ce bonus devrait principalement concerner les véhicules électriques et à piles à combustible, ainsi que les camions, autobus, remorques et semi-remorques plus petits dès que des procédures appropriées seront disponibles pour calculer les émissions de CO2 de ces véhicules. En 2022, la Commission européenne réexaminera le règlement et fera des propositions de modifications et d’extension. Le règlement du Parlement européen et du Conseil établissant des normes d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs entre en vigueur le vingtième jour suivant sa publication dans une communication officielle de l’UE.

13.06.2019 | Communiqué de presse n ° 098/19 | pollution de l’air

