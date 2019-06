French News: Tendances Certificats: Voyage DAX incertain

Source: Boerse Frankfurt13. Juin 2019. Francfort (Bourse de Francfort). Les nouvelles sur des sujets tels que la guerre commerciale ou le budget italien caractérisent la situation contrastée des marchés boursiers internationaux et donc le négoce de certificats. “Les acteurs du marché ont tendance à se concentrer sur les reportages des médias et à suivre la tendance”, résume Simon Görrich, de la banque Baader. “Le Brexit semble être presque oublié.” La direction de DAX est incertaineLe DAX est clairement l’actif sous-jacent le plus populaire, comme le rapportent unanimement les traders. Selon la situation du marché, les investisseurs s’appuient parfois sur des prix à la hausse et parfois à la baisse. Par exemple, selon Anouch Wilhelm, la Commerzbank est un produit à levier court de l’indice boursier allemand (WKN CJ4977) avec un seuil de désactivation de 12 750 points, ce qui en fait l’un des titres les plus échangés. Les acheteurs d’un certificat populaire (WKN CJ63RA), qui n’atteint pas ou ne dépasse pas 11 000 points DAX, ont toutefois anticipé une hausse des prix. Manuel Tulezi de la banque ICF parle de la forte demande d’un dérivé court sur le DAX (WKN PP34CT) avec une barrière de 12 775 points. De même, un produit long (WKN TR7CHZ) est l’un des indices les plus recherchés, avec un seuil d’inactivation de 11 530 points. Avec un certificat de bonus plafonné sur le DAX (WKN PZ2QFL) valable jusqu’en septembre 2019, les investisseurs se sont à nouveau positionnés longtemps. Si l’obstacle de 10 200 points n’est pas atteint pendant la durée, les investisseurs recevront un remboursement basé sur 20 200 points DAX. Les certificats de prime plafonnés offrent des rendements attrayants sur les marchés latéraux et offrent aux investisseurs des opportunités supplémentaires sur des marchés en forte croissance. Au-delà de la viande est enthousiasmantDe nombreuses entreprises sont aussi enthousiastes à l’égard des fantasmes des investisseurs que Beyond Meat. La part du producteur américain de substituts de viande végétaliens est passée de 25 à plus de 65 dollars US le premier jour de bourse au début du mois de mai, le prix actuel étant équivalent à 129 euros. “Les investisseurs en certificats sautent également dans ce train”, rapporte Wilhelms. Un appel à la quote-part de la start-up (WKN CU3QDS) dû le 19 décembre 2019 a été extrêmement bien reçu. Les investisseurs l’ont mis sur un cours de plus de 150 dollars à l’exercice. En Allemagne, les consommateurs attendent avec impatience la fourniture des pâtés de hamburger de Beyond Meat, qui seront proposés par le distributeur exclusif Lidl le samedi – mais uniquement dans la même quantité que lors de la première livraison.

Bitcoin and Co. continue de bouger Les produits crypto-crypto structurés découvrent un volume de transactions inhabituellement élevé pour Tulezi. Outre le produit Bitcoin sans limite de maturité (WKN VL3TBC), utilisé dans les deux sens depuis des mois, les certificats sur ondulation (WKN VF7R1P) et le jeton externe de fabrication japonaise (WKN VF0ETH) sont de plus en plus au centre des préoccupations du dollar américain. “Il se passe beaucoup de choses ici aussi.” Les rebonds sur le prix du pétrole sont en hausse dans les statistiques de vente, selon les traders. Wilhelm informe sur la demande d’un certificat d’index sur Brent (WKN CU0L1S). Les valeurs ont bien fonctionné car il n’y a pas de produits concurrents. “Le prix des dollars a perdu plus de 15% en dollars américains au cours des dernières semaines”, a déclaré Tulezi. Avec un produit détachable sur le Brent (WKN TR6WMZ), les clients d’ICF Bank avaient tendance à se positionner longtemps. Le seuil est de 58,52 dollars américains. En outre, les investisseurs ont de plus en plus couvert Brent avec des certificats de réduction. Le potentiel à la hausse, en particulier pour le pétrole de la mer du Nord, soupçonne également Nitesh Shah of WisdomTree. Les tensions sur la route pétrolière cruciale pour Hormuz continuent d’augmenter. Sur la route, la majeure partie du pétrole est expédiée du Moyen-Orient. Bullish pour Wirecard, baissier pour TeslaDans les actions individuelles, les investisseurs ont continué à se concentrer sur Wirecard. Wilhelms parle de la demande d’un produit à effet de levier sur le fournisseur de services de données (WKN CU0CWB) ainsi que d’un produit long sur Wirecard (WKN CU8QGQ) avec un seuil de désactivation de 130,78 euros. Avec un certificat de réduction classique très apprécié (WKN CA119P), les investisseurs visent actuellement un rendement de 4,3%. En ce qui concerne le futur voyage de l’action Tesla, la plupart des investisseurs en certificats voient plutôt noir, comme le note Wilhelm. Un produit à effet de levier (WKN CU3K6L) ainsi qu’un certificat court facteur 10 seraient volontiers négociés sur les producteurs américains de voitures électriques (WKN CJ3HF7). Les deux bénéficient de la baisse des taux de Tesla. de: Iris Merker13. Juin 2019, © Deutsche Börse AG

