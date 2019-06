Porozumienie o współpracy w dziedzinie cywilnej energii jądrowej pomiędzy Polską a USA

Source: President of Poland in Polish

Podpisane porozumienie stanowi pogłębienie rozmów na temat energetyki jądrowej prowadzonych w ramach polsko-amerykańskiego dialogu energetycznego zainaugurowanego w marcu 2019 r.Strony wyraziły m.in. wolę wspólnego określenia warunków koniecznych do rozwoju polskiego programu jądrowego ze szczególnym uwzględnieniem zasad finansowania, rozwoju zasobów ludzkich i zaangażowania lokalnego przemysłu.Porozumienie zostało podpisane przy okazji spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z prezydentem Donaldem Trumpem w Białym Domu. Podczas wspólnej konferencji prezydent USA powiedział, że umowa ta poprawi bezpieczeństwo energetyczne Polski i zacieśni nasze więzi handlowe. Z kolei prezydent Andrzej Duda wyraził nadzieję, że uda nam się wspólnie ten program zrealizować z pożytkiem dla ochrony środowiska, z pożytkiem dla ochrony klimatu na świecie i dla bezpieczeństwa mojej ojczyzny.Projekt Polityki energetycznej Polski do 2040 r. (PEP2040) zakłada budowę w Polsce 6 bloków jądrowych o mocy 1-1,5 GW każdy (łącznie 6-9 GW). Pierwszy blok miałby zostać uruchomiony do 2033 r. a kolejnych pięć do 2043 roku. Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce ma powstać na Pomorzu.

