Беседа с Александром Лукашенко

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин и Президент Белоруссии Александр Лукашенко Лукашенко Александр ГригорьевичПрезидент Республики Беларусь на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества провели краткую беседу, в ходе которой обсудили актуальные двусторонние вопросы.

Лидеры России и Белоруссии подтвердили, в частности, намерение провести двустороннюю встречу в ближайшее время. Президенты обсудили также актуальные вопросы интеграции. Кроме того, Владимир Путин и Александр Лукашенко затронули тему проведения в Минске II Европейских игр.

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