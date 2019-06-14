Выработка более надежного общественного договора — подход МВФ к социальным расходам

Source: IMF – News in Russian

Директор-распорядитель Международного Валютного Фонда Кристин ЛагардЖенева

14 июня 2019 г.

Добрый день! Для меня огромная честь выступить сегодня перед вами в этом великолепном Дворце наций, который представляет собой давний символ многостороннего подхода. Позвольте мне поблагодарить моего любезного друга Гая Райдера, который является организатором встречи и сам является одним из важнейших столпов мирового общественного блага.

Я поздравляю своих друзей из МОТ со столетним юбилеем вашей организации! Вот уже столетие вы служите благородному делу социального партнерства и социальной справедливости.

Если задуматься, учреждение МОТ имеет много общих черт с созданием МВФ.

Ваша организация была учреждена после Первой мировой войны и основана на предпосылке о том, что долговременный мир базируется на социальной справедливости. Наша организация была учреждена после Второй мировой войны и основана на предпосылке о том, что долговременный мир базируется на экономическом сотрудничестве между государствами.

Вы объединяете социальных партнеров в интересах обеспечения достойной работы для всех, зная, что достойная работа не только означает зарплату, но и является также источником смысла, обеспечивает цель и достоинство. Мы объединяем государства мира (189 стран) в интересах содействия финансовой стабильности, устойчивому и инклюзивному экономическому росту, зная, что это является необходимым условием для подлинного процветания людей.

В этой связи тема моего выступления сегодня утром, социальные расходы, является как нельзя актуальной. Актуальной для обеих наших организаций. Актуальной для решения задач, стоящих перед мировой экономикой.

1. Социальные расходы — один из важнейших рычагов политики

Позвольте начать с определений своих терминов. Под социальными расходами мы имеем в виду социальное страхование, социальную помощь, а также государственные расходы на здравоохранение и образование. Поэтому социальные расходы представляют собой несколько более широкую концепцию, чем социальная защита, поскольку они включают расходы на здравоохранение и образование, которые особенно важны в странах с низкими доходами и развивающихся странах.

Несомненно, эти программы жизненно необходимы для содействия благосостоянию граждан и социальной сплоченности. Государственные пенсии могут коренным образом изменить ситуацию: вместо бедности обеспечить достойную жизнь для близких нам пожилых людей. Здравоохранение не только сберегает жизни, оно продлевает жизнь и повышает ее качество. Начальное и среднее образование предоставляет нашим самым молодым гражданам возможность реализовать свой полный потенциал и внести вклад в общество.

Если смотреть глубже, я сказала бы, что социальные расходы являются одним из основных компонентов общественного договора, необходимым для выполнения миссий наших соответствующих организаций.

Это не является новым открытием. Важность обеспечения финансовой безопасности для граждан в целях поддержания мира и развития гармоничных общественных отношений является уроком, который был известен еще древним цивилизациям.

Такой урок был извлечен во время промышленной революции, когда политики в ответ на новые социальные и политические вызовы создали различные формы социальной защиты — вспомним реформы Бисмарка в Германии.

Этот урок был извлечен после самых мрачных дней 1930-х годов. Экономический историк Барри Айхенгрин приводит убедительные аргументы в пользу того, что весьма различные политические пути, выбранные в то десятилетие Германией и Великобританией, по крайней мере частично объясняются тем, что в условиях ужасной безработицы в Соединенном Королевстве действовала более эффективная система страхования на случай безработицы.

Этот урок был извлечен в послевоенную эпоху, когда три десятилетия активного роста, охватывающего широкие слои, в странах с развитой экономикой («славное тридцатилетие») опирались на соответствующий общественный договор с широким участием и широкой социальной и политической поддержкой.

Это говорит нам о том, что для того, чтобы экономика и рост были устойчивыми, этот рост должен быть инклюзивным, что требует социальных расходов. Это, в свою очередь, обеспечивает социальную и политическую поддержку мер политики, содействующих росту, и в ходе данного процесса укрепляется доверие.

Суть в том, что социальные расходы имеют большое значение. Они имеют значение сегодня, когда на нас сыплются все новые вызовы. Больше пенсионеров, меньше работников. Воздействие технологии на работу и заработную плату. Растущее неравенство и требования о большей справедливости. Барьеры для участия женщин в экономике и реализации их потенциала в полной мере. Изменение климата, представляющее собой угрозу существованию. Снижение доверия, рост недовольства и отход от глобального сотрудничества.

На эти сложные вызовы нет простых политических ответов. И хотя социальные расходы не являются единственным рычагом для таких ответных мер, они, несомненно, являются одним из самых важных. Неудивительно, что опросы указывают, что во многих странах увеличивается общественная поддержка мер политики по перераспределению доходов.

Поэтому социальные расходы должны занять надлежащее место в центре дискуссий о макроэкономической политике.

2. Стратегия МВФ в отношении социальных расходов

Принимая вышеизложенное во внимание, позвольте мне сейчас затронуть новую стратегию МВФ относительно взаимодействия по вопросам социальных расходов, которая публикуется сегодня.

Поскольку в течение последнего десятилетия вопросы социальных расходов становятся все более важными для наших государств-членов, мы существенно активизировали свое участие в сфере инклюзивного роста и социальных расходов.

Например, в своей аналитической работе мы пришли к выводу, что высокий уровень неравенства может подрывать устойчивый рост. В ходе исследований также было установлено, что государственные инвестиции в здравоохранение и образование повышают производительность и рост и уменьшают неравенство возможностей и доходов. Аналогично, программы социальных расходов, которые перераспределяют средства от групп с более высокими доходами к группам с более низкими доходами, могут снизить уровень бедности и неравенства. Они могут также повысить устойчивость домохозяйств с более низкими доходами к экономическим шокам (в том числе из-за изменений демографической ситуации, технологии и климата), которые, как ожидается, будут более частыми и дестабилизирующими.

На уровне стран мы пришли к выводу, что четыре из пяти руководителей миссий МВФ (людей, которые возглавляют взаимодействие на местах), рассматривают социальные расходы как имеющие критически важное значение для макроэкономики в соответствующих странах. Это очень важно, поскольку критическое значение для макроэкономики представляет собой основное условие для вовлеченности МВФ во все структурные вопросы. Почти половина опрошенных считают социальные расходы необходимыми для социально-политической стабильности и инвестиций в людей.

По этим причинам мы расширяем наше участие по вопросам социальных расходов на уровне стран. Например, мы помогли Гане создать бюджетные возможности для увеличения расходов на государственное образование, с тем чтобы она могла достичь своей цели всеобщего среднего образования. Мы помогли Японии разработать варианты пенсионной реформы, столь необходимой в стране со стареющим населением. В Кипре мы содействовали правительству в укреплении системы социального обеспечения во время серьезного кризиса — в том числе с введением новой программы гарантированного минимального дохода. Аналогично, в Ямайке мы способствовали расширению программ социальной помощи в период «затягивания поясов».

Во всех наших программах защита малоимущих и уязвимых слоев населения сейчас является и будет по-прежнему являться одной из основных целей.

В то же время мы предоставляем странам техническую помощь, с тем чтобы помочь им в мобилизации большего объема внутренних доходов — поддержка в этой области с 2010 по 2018 год увеличилась почти в два раза. Мы рассчитали дополнительные потребности в расходах, необходимые для финансирования основных ЦУР — в сфере здравоохранения, образования и приоритетных инфраструктурных проектов. Мы пришли к выводу, что развивающимся странам с низкими доходами для этого потребуется в среднем потратить дополнительно 15 процентных пунктов ВВП в 2030 году.

Таким образом, очевидно, что социальные расходы представляют собой не просто затраты, а, скорее, самые разумные инвестиции в благосостояние наших обществ. Расширение доступа к образованию и здравоохранению обеспечивает более широкий прирост производительности различных групп населения, что позволяет процветать всем гражданам. Чтобы воспользоваться благами более прочной мировой экономики завтра, мы должны начать с укрепления социальных программ сегодня.

В то же время мы не можем быть чрезмерными оптимистами. В реальном мире наилучшие намерения наталкиваются на самые жесткие бюджетные ограничения.

Так как же нам следует двигаться вперед? Мы должны исходить из предпосылки, что социальные расходы должны быть достаточными, но в то же время эффективными и иметь устойчивое финансирование. Достаточность расходов. Эффективность расходов. Устойчивость бюджета. Именно этими критериями мы будем пользоваться для оценки степени важности социальных расходов для макроэкономики.

Мы ожидаем, что эта новая стратегия приведет к более высокой отдаче от участия МВФ по вопросам социальных расходов, и к повышению качества и согласованности наших рекомендаций по вопросам экономической политики. В ней воплощена оптимальная практика, накопленная в течение многих лет участия МВФ по вопросам социальных расходов, и излагается четкая «дорожная карта» для последовательного применения этой оптимальной практики к нашему взаимодействию.

В течение следующих полутора лет мы наполним эту стратегию содержанием благодаря более конкретным рекомендациям персоналу на основе расширенных инструментов и баз данных; текущей аналитической работы и справочных документов по таким вопросам, как пенсии, социальная помощь, образование и здравоохранение.

Наша стратегия должна обеспечивать большую последовательность и, я надеюсь, большую результативность участия МВФ, которое также в большей мере адаптировано к конкретным предпочтениями и обстоятельствам государств-членов.

3. Партнерство для достижения успеха

Однако для более эффективной работы нам потребуется некоторая помощь со стороны друзей, и это подводит меня к моему заключительному тезису: необходимость в «партнерстве для достижения успеха», одной из опор нашей стратегии.

Это означает, что мы все работаем сообща — международные организации, ученые, официальные органы стран, гражданское общество и частный сектор. Именно поэтому мы провели широкие консультации при разработке этой стратегии. Я считаю, что она в значительной мере выиграла от этого участия, и в этой связи я хотела бы выразить большую признательность МОТ.

Этот опыт наглядно показал, что тесное взаимодействие между МВФ и такими организациями, как МОТ, может оказаться очень ценным. У вас есть значительные знания и опыта в сфере социальных расходов, которые могут помочь группам сотрудников МВФ. А мы можем повысить значимость проблематики социальных расходов в более широком дискурсе по экономической политике, касающемся стабильности и роста.

Мы также выиграем от более тесного сотрудничества с другими заинтересованными сторонами. Гражданское общество, представители научных кругов, аналитические центры и профсоюзы — все они предлагают свои уникальные взгляды относительно социальных расходов, и эти взгляды могут обогатить перспективу МВФ, помочь нам противодействовать искушению группового мышления и позволить нам лучше учитывать конкретные обстоятельства той или иной страны.

Несомненно, когда речь заходит о разработке программ социальных расходов для сокращения бедности, повышения инклюзивности и защиты уязвимых домашних хозяйств, один на все случаи подход не уместен. У стран есть различные предпочтения, они сталкиваются с проблемами разного рода и ставят перед собой разные долгосрочные цели. Но работая сообща, мы можем задавать правильные вопросы и, надеюсь, получать правильные ответы.

В конечном счете, у нас есть обязательство перед бедными и уязвимыми слоями населения; перед теми, кто сталкивается с финансовыми проблемами и нездоровьем; теми, кто остался позади и имеет мало возможностей, в том числе перед женщинами и девочками; перед будущими поколениями. Мы обязаны помочь странам в достижении Целей устойчивого развития к 2030 году.

Как однажды мудро отметил большой друг и сторонник МОТ Франклин Д. Рузвельт: «Наш прогресс проверяется не приумножением изобилия у тех, кто уже много имеет, а тем, способны ли мы обеспечить в достаточной степени тех, кто имеет слишком мало».

Это не только правильно с этической точки зрения, это является экономически обоснованным. Поэтому давайте работать сообща, чтобы разработать меры политики в области социальных расходов, которые одновременно являются умными и проникнутыми состраданием.

Большое спасибо за внимание!

Департамент общественных коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ:

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org

MIL OSI