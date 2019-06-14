В Ингушетии прокуратура республики направила в суд уголовное дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в мошенничестве с получением жилья для вынужденных переселенцев на сумму более 4 млн. руб

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Ингушетия утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летней местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, женщина, имея статус вынужденного переселенца из Чеченской Республики, в 2017 г. представила в министерство по внешним связям, национальной политике, печати и информации Республики Ингушетия пакет документов для предоставления ей социальной выплаты для приобретения жилья, предусмотренную законом.

При этом, она среди прочих документов представила заведомо подложное уведомление об отсутствии у одного из членов ее семьи какой-либо недвижимости, в то время, как у один из родственников на момент подачи документов являлся собственником доли квартиры, что исключало возможность выдачи женщины государственного жилищного сертификата, о чем ей было известно.

На основании представленных ею недостоверных сведений в марте 2017 г. ей выдан государственный жилищный сертификат на сумму более 4 млн. рублей.

Указанный жилищный сертификат был представлен злоумышленницей банк для оплаты договора купли-продажи дома. После чего ей на расчетный счет были незаконно перечислены указанные денежные средства, которыми она распорядилась по своему усмотрению.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Магасский районный суд Республики Ингушетия для рассмотрения по существу.

В рамках уголовного дела представителем потерпевшего заявлен гражданский иск о взыскании с нее всей сумму причиненного государству ущерба.

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