В результате принятых мер прокурорского реагирования в Саратовской области на предприятии-банкроте полностью погашена задолженность по заработной плате

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Лысогорского района Саратовской области проверила соблюдение трудового законодательства в деятельности МУП «Лысогорские коммунальные системы».

Установлено, что решением Арбитражного суда Саратовской области в сентябре 2016 года МУП «Лысогорские коммунальные системы» признано несостоятельным (банкротом), в отношении предприятия введена процедура конкурсного производства.

За период с февраля по апрель 2015 года на предприятии образовалась задолженность по выплате заработной платы перед 56 работниками в размере свыше 1,5 млн. рублей. Однако сформированной арбитражным управляющим конкурсной массы было недостаточно для ее оплаты.

В связи с этим надзорным ведомством разработана модель исполнения обязательств перед работниками муниципального унитарного предприятия с использованием гражданско-правового механизма уступки прав требований.

Для понуждения администрации Лысогорского муниципального района, как учредителя предприятия, к исполнению обязательств перед работниками в условиях неплатежеспособности МУПа прокуратура в адрес главы органа местного самоуправления внесла представление.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования приняты меры к устранению нарушений, администрацией получено согласие собрания депутатов Лысогорского муниципального района о предоставлении необходимых бюджетных ассигнований, в связи с чем, с работниками предприятия заключены договоры цессии, задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

В дальнейшем Арбитражным судом Саратовской области удовлетворено заявление администрации района о процессуальном правопреемстве.

Выработанный прокуратурой механизм защиты нарушенных прав граждан в условиях неплатежеспособности организаций не противоречит закону и обеспечивает выполнение социальной функции в процедурах банкротства.

Данная позиция надзорного ведомства подтверждена Верховным Судом Российской Федерации.

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