В СПбГУ прошла олимпиада по русскому языку как иностранному

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Основная цель олимпиады — развитие у иностранных граждан интереса к русскому языку и русской культуре, раскрытие творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание дополнительных условий для поддержки и развития русского языка за рубежом.

Сбор заявок для участия в олимпиаде от школьников и студентов начался в декабре 2018 года. Практически за месяц зарегистрировались более 1450 человек из 82 стран мира.

В заочном (отборочном) туре необходимо было пройти онлайн-тест с вопросами по лексике и грамматике русского языка, а также написать сочинение. По результатам отборочного тура в финал вышли 646 школьников и студентов.

Очный этап проходил во взаимодействии с партнерами СПбГУ в 28 странах мира.

По итогам очного тура олимпиады 128 человек стали победителями и призерами в категории «студенты» и 123 человека — в категории «школьники». Кроме того, 15 участников, не занявших призовые места, награждены специальным призом «За любовь к русскому языку».

Первая олимпиада СПбГУ по русскому языку как иностранному завершена. Свыше 1450 участников из 82 стран участвовали в соревновании. Около 250 из них стали победителями и заняли призовые места. Они живут по всему свету: в Греции, Турции, Сирии, США, Венгрии, Литве, Иране, Великобритании, Казахстане, Монголии и во многих других странах.

И. о. директора Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин

Наибольшее количество участников насчитывалось в Греции, Турции, Италии, Литве, Армении и Латвии. При этом стоит отметить, что в заключительном этапе олимпиады в четырех городах нашей страны (Симферополе, Барнауле, Элисте и Санкт-Петербурге) пробовали свои силы 75 человек.

В настоящее время по всему миру проходит награждение участников олимпиады. Победители и призеры получают свои дипломы и памятные подарки от Университета. Многие выпускники зарубежных школ утвердились в своем желании стать студентами СПбГУ в будущем (диплом победителя или призера поможет им при поступлении по конкурсу портфолио), а многие школьники обрели дополнительную мотивацию в изучении языка Пушкина и Достоевского.

Все, кто не успел в этом году подать заявку на участие или только недавно узнал об олимпиаде СПбГУ по русскому языку как иностранному, могут сделать это в новом учебном году. Регистрация откроется уже в ноябре этого года.

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