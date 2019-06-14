Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

В Якутске состоялось выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Темой мероприятия стали «Законодательные аспекты реализации Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года».

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Участники заседания обсудили широкий круг вопросов комплексного развития Арктики, предусмотренных действующей Стратегией развития Арктической зоны Российской Федерации. В том числе, совершенствование системы государственного управления развитием Арктических территорий, улучшение качества жизни проживающего на этих территориях населения, развитие ресурсной базы Арктики за счет модернизации и развития инфраструктуры арктической транспортной системы.

С приветственным словом к участникам заседания обратились глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев НиколаевАйсен СергеевичГлава Республики Саха (Якутия) и председатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Петр Гоголев. ГоголевПетр ВасильевичПредседатель Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области выступая на заседании, отметил, что в 2020 г. истекает срок действия Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации. Разрабатываемая в настоящее время ее новая редакция должна быть синхронизирована с другими документами стратегического планирования. «Считаю необходимым, чтобы во всех стратегических документах задачи по развитию Арктики были синхронизированы между собой, а также с Комплексным планом модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Необходимо обеспечить взаимоувязку положений этих документов с разрабатываемой новой «арктической стратегией» и в дальнейшем отражать тот же подход в документах стратегического планирования регионального и муниципального уровней».

Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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Выездное заседание Совета по Арктике и Антарктике при СФ с участием членов Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера

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По словам сенатора, важным вопросом является принятие комплексного закона о развитии Арктической зоны Российской Федерации. В нем должны быть закреплены принципы и критерии отнесения территорий субъектов Российской Федерации к Арктической зоне, инструментарий акваториального планирования, вопросы сохранения хрупких экосистем Арктики, ликвидации накопленного экологического вреда и учета интересов коренных малочисленных народов.

Необходимо ускорить разработку и принятие изменений в законодательство, направленных на развитие новых форм государственно-частного партнерства

Еще одна стратегическая задача – развитие инфраструктуры Арктической зоны. Причем не только Северного морского пути, но также аэропортовой, железнодорожной, автодорожной инфраструктуры и линий связи, сказал сенатор. «Необходимо ускорить разработку и принятие изменений в законодательство, направленных на развитие новых форм государственно-частного партнерства, например, инфраструктурной ипотеки. Этот механизм позволит государству приобрести построенные инвесторами объекты за счет частных кредитов. А погашаться они будут частями в процессе эксплуатации объекта из бюджетов разных уровней или средств монополий. Механизм инфраструктурной потеки мог бы быть также использован для реализации проекта по строительству моста через реку Лена, который так необходим Республике», — подчеркнул Олег Мельниченко.

В заседании приняли участие заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Егор Борисов БорисовЕгор Афанасьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия) и член этого Комитета Елена Зленко, ЗленкоЕлена Геннадьевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа члены Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Александр Ермаков ЕрмаковАлександр Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа , Виктор Назаров, НазаровВиктор Ивановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Омской области Виктор Павленко, ПавленкоВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Архангельской области Ольга Старостина СтаростинаОльга Валентиновнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа и Игорь Чернышенко, ЧернышенкоИгорь Константиновичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Мурманской области члены Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Валерий Семенов СеменовВалерий Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Красноярского края и Дмитрий Шатохин ШатохинДмитрий Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Коми .

Провел заседание председатель Совета по Арктике и Антарктике при верхней палате парламента Александр Акимов. АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия)

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