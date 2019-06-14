Н. Федоров: Совместная скоординированная работа сенатов разных стран будет способствовать налаживанию эффективного межпарламентского диалога

Source: Russia – Council of the Federation

Первый вице-спикер СФ выступил в ходе пленарной сессии XX заседания Ассоциации европейских сенатов в Париже.

Первый заместитель Председателя СФ Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики и заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Лукин ЛукинВладимир Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области приняли участие в XX заседании Ассоциации европейских сенатов. Мероприятие проходит в Париже в резиденции Сената Французской Республики под председательством спикера Сената Франции Жерара Ларше, который особо отметил важность участия российской делегации в обсуждении актуальных вопросов повестки дня.

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Николай Федоров выступил с речью в ходе пленарной сессии на тему «Диалог верхних палат парламентов европейских и африканских стран».

Вице-спикер СФ напомнил, что по инициативе Президента России 24 октября этого года в Сочи будет проведен масштабный саммит «Россия-Африка» и пригласил коллег из африканских государств принять участие в его работе. «Считаю, что вместе мы можем оказать существенную помощь африканским партнерам в решении актуальнейших вопросов: образования, здравоохранения, защиты прав человека».

24 октября этого года в Сочи будет проведен масштабный саммит «Россия-Африка»

«Россия всегда выступала за то, чтобы первостепенное участие в решении проблем континента принимали, прежде всего, сами африканские страны. А международное сообщество, не вмешиваясь во внутренние дела суверенных государств, вносило бы в эту созидательную работу свой посильный вклад, уважая мнения африканской стороны, предложения Африканского союза и другие региональные инициативы», — сказал Николай Федоров.

Он подчеркнул, что большим потенциалом обладают контакты парламентариев с представителями общественности и религиозных объединений. «Толерантность по отношению к представителям разных этносов, культур и религий на Африканском континенте, повышение доверия между народами — одно из ключевых направлений межпарламентского диалога».

Николай Федоров напомнил, что Совет Федерации в рамках 137-й Ассамблеи Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге выступил с инициативой проведения Всемирной конференции по межрелигиозному и межэтническому диалогу. Эта инициатива была поддержана Генеральной Ассамблеей ООН. «Надеемся, что конференция с участием глав государств, представителей мировых религий и парламентариев станет заметным событием и внесет практический вклад в установление мирной и достойной жизни для всех народов», – сказал вице-спикер СФ.

Затем Николай Федоров также выступил в ходе обсуждения вопроса «Бикамерализм: преимущество для демократии». Он упомянул, что еще в 1906 году состоялось первое совместное заседание Государственной Думы и Государственного Совета, наделенного традиционными для верхних палат полномочиями. «Историки полагают, что тем самым в России были заложены основы бикамерализма как механизма обеспечения демократического развития страны».

Первый вице-спикер СФ рассказал зарубежным коллегам о деятельности верхней палаты российского парламента, отметив, что одним из ответов на глобальные вызовы времени является усиление внешнеполитических функций верхних палат.

Также законодатель напомнил, что ООН были поддержаны российские инициативы, выработанные на 137-й Ассамблее Межпарламентского союза в Санкт-Петербурге. В частности, об установлении международного Дня парламентаризма и подготовке Всемирной конференции по межкультурному и межрелигиозному диалогу.

«Совместная скоординированная работа сенатов разных стран будет способствовать налаживанию эффективного межпарламентского диалога», — подчеркнул Николай Федоров.

«На полях» XX заседания АЕС также состоялись рабочие встречи первого заместителя Председателя СФ с главами парламентских делегаций Польши, Конго и Кот-д’Ивуара.

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