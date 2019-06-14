Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси в Санкт-Петербурге.

Заместитель Председателя СФ Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области и заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Марианна Щеткина провели заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси.

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Мероприятие состоится с 16 по 18 июля в Санкт-Петербурге. Основной темой Форума станут межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов России и Беларуси.

Как отметил по итогам заседания Юрий Воробьев, подготовка к проведению Форума продолжается, но все основные вопросы уже решены. «Форум готовится тщательно. Осталось проработать некоторые мелкие организационные вопросы и в ходе сегодняшнего заседания мы их выявили, определили ответственных за их доработку и сроки исполнения», — уточнил вице-спикер СФ.

Мероприятия Форума не ограничиваются только секционными и пленарным заседаниями

По его словам, мероприятия Форума не ограничиваются только секционными и пленарным заседаниями. «Перед официальным открытием Форума регионов мероприятия проведут молодежные парламенты России и Беларуси, планируется встреча представителей деловых кругов двух государств. Рассчитываем, что в ходе заседания Межпарламентской комиссии Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь будут рассмотрены актуальные вопросы межпарламентского сотрудничества», — сказал Юрий Воробьев.

Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси

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Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси

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Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси

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Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси

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Андрей Шевченко

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Лилия Гумерова

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Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси

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Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси

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Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси

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Лилия Гумерова и Виктор Смирнов

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Марианна Щеткина

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Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси

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Заседание Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси

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Он также проинформировал, что на пленарном заседании Форума планируется выступления высоких руководителей двух стран, ученых, деятелей культуры. «Рассчитываем, что мы сможем рассмотреть все запланированные темы», — подчеркнул вице-спикер СФ.

По словам Марианны Щеткиной, в рамках Форума будет проведен экспертный «круглый стол», на котором будут обсуждаться приоритеты развития Союзного государства России и Беларуси. «Если между двумя странами существуют нерешенные вопросы, их нужно обсуждать, совместно искать решения. Не случайно к работе Форума мы привлекаем много молодых людей. Принятие ими эстафеты развития Союзного государства – очень важные моменты для его дальнейшего развития», — сказала она.

Также вице-спикеры двух национальных парламентов затронули тему транспортной логистики в развитии взаимодействия России и Беларуси. По их словам, чтобы на должном уровне обсуждать этот вопрос в ходе Форума, на нынешнем заседании его Организационного комитета была достигнута договоренность о проведении 4–5 июля в Беларуси встречи специалистов-экспертов, которые обсудят эту тему, после чего министры транспорта двух стран в ходе Форума сделают доклады по профильной тематике на заседании Межпарламентской комиссии России и Беларуси.

В заседании Организационного комитета по подготовке и проведению VI Форума регионов России и Беларуси приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова, БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области первый заместитель председателя Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области первый заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, ГумероваЛилия Салаватовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Башкортостан заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов, СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Лебедева. ЛебедеваТатьяна Романовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Волгоградской области

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