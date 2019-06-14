Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поддержал инициативу губернатора Саратовской области о подготовке к мероприятиям, посвященным празднованию 350-летия со дня рождения Петра I.

Заместитель председателя Комитета СФ по обороне и безопасности, представитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области Сергей Аренин АренинСергей Петровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Саратовской области поддержал инициативу губернатора региона Валерия Радаева РадаевВалерий ВасильевичГубернатор Саратовской области о подготовке к мероприятиям, посвященным празднованию 350-летия со дня рождения Петра I, и проведению костюмированной реконструкции исторического для области события — посещения царем Саратова в 1695 году.

Костюмированные реконструкции исторических событий вызывают неподдельный интерес у граждан нашей страны

«Костюмированные реконструкции исторических событий вызывают неподдельный интерес у граждан нашей страны, позволяет им окунуться в атмосферу того времени, почувствовать себя участником происходящих событий», — отметил сенатор.

Смотрите также

Он выразил уверенность, что реконструкция царского визита заинтересует и отечественных, и зарубежных любителей истории, а гости праздника больше узнают об истории Саратовской области.

«В регионе существуют исторические клубы, проводятся тематические фестивали и встречи, имеется опыт в проведении таких мероприятий. Этот тренд надо поддерживать и развивать», — подчеркнул Сергей Аренин, выразив готовность оказать организаторам мероприятию всемерную поддержку.

MIL OSI