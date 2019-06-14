Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#Ле-Бурже14.06.2019 16:38

Роскосмос — участник авиакосмического салона Ле-Бурже 2019

Госкорпорация «Роскосмос» и предприятия ракетно-космической отрасли примут участие в авиасалоне Ле-Бурже, который будет проходить в Париже с 17 по 23 июня 2019 года.

Представители Госкорпорации и компании Главкосмос представят интересы России в деловой программе, а на стенде Роскосмоса развернут объединенную экспозицию ведущих российских компаний — НПО «Лавочкина», РКЦ «Прогресс», Корпорация «ВНИИЭМ», ЦНИИмаш, ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ИСС, НПЦАП и ЦЭНКИ.

Экспозиция будет расположена в павильоне № 4 (стенд № C178) и займёт площадь 181,5 кв м. В её составе — передовые разработки российской ракетно-космической техники, макеты ракет-носителей, разгонных блоков, космических аппаратов, систем управления спутниками.

В составе экспозиции — макеты ракет-носителей (РН) семейства «Союз» (включая перспективную РН «Союз-5» (Иртыш)) производства РКЦ «Прогресс» и «Ангара» (ГКНПЦ им. М.В. Хруничева), а также космические аппараты «Луна-Глоб» и «Арктика» (НПО «Лавочкина»), «Метеор-М» (Корпорация «ВНИИЭМ»), «Бион-М» и «Аист-2Д» (РКЦ «Прогресс»), «Экспресс-1000», «Глонасс-К» и «Луч-5А» (ИСС). ЦНИИмаш предлагает вниманию посетителей модель участка лунной поверхности с элементами инфраструктуры для будущих пилотируемых экспедиций.

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