French News: À la suite des mesures prises par le procureur dans la région de Saratov, l’entreprise en faillite a entièrement remboursé les arriérés de salaire

Le bureau du procureur du district de Lysogorsky de la région de Saratov a vérifié le respect de la législation du travail dans l’activité de MUE “Lysogorsky Utility Systems”. Il a été établi que, par décision du tribunal d’arbitrage de la région de Saratov en septembre 2016, l’entreprise avait été mise en faillite. Pour la période de février à avril 2015, la société avait des arriérés dans le paiement de salaires à 56 employés pour un montant de plus de 1,5 million de roubles. Bley Cependant, les masses de faillite formées par le responsable de l’arbitrage n’ont pas suffi à la payer, ce qui a amené l’autorité de surveillance à mettre au point un modèle permettant de remplir ses obligations envers les employés d’une entreprise unitaire municipale en utilisant le mécanisme de droit civil qui régit la cession des droits de créance. obligations vis-à-vis des employés en cas d’insolvabilité du bureau du procureur du MUP, adressées au responsable de l’organe autonome local Selon les résultats de l’examen de la loi relative à la réponse du procureur, des mesures ont été prises pour éliminer les violations, l’administration a obtenu l’assentiment de la réunion des députés de la circonscription de Lysogorsky pour dégager les crédits budgétaires nécessaires, de sorte que les employés de la société ont signé les accords de cession, les arriérés de salaire ayant été payés intégralement. À l’avenir, la Cour d’arbitrage de la région de Saratov a donné suite à la demande de l’administration de district relative à la succession des procédures. Le mécanisme de protection des droits des citoyens violés dans les conditions d’insolvabilité des organisations n’est pas en contradiction avec la loi et assure l’exercice d’une fonction sociale dans les procédures de faillite. Cette position de l’autorité de surveillance est confirmée par la Cour suprême de la Fédération de Russie “. Vous pouvez vous familiariser avec cette nouvelle et d’autres informations sur le service de communication du Procureur général de la Fédération de Russie” “Sur: efir.genproc.gov.ru

