French News: Au complexe de lancement de Vostochny, ils se préparent à recevoir la fusée

Source: Espace fédéral russe

# TsENKI # la chose principale # les cosmodromes # les groupements orbitaux # MeteorM14.06.2019 16: 23Au centre de lancement de Vostochny, ils se préparent à recevoir la fusée dans le cosmodrome de Vostochny. Avant l’exportation prévue pour le 2 juillet, des opérations de contrôle du fonctionnement des unités et des systèmes de l’équipement de traitement seront effectuées.Au bâtiment de montage et d’essai, des spécialistes des entreprises de Roscosmos, FSUE TsENKI et RCC Progress, effectuent des essais pneumatiques de la fusée transporteur et se préparent à des essais électriques. L’assemblée générale de la fusée spatiale est prévue pour le 1er juillet. À la station de ravitaillement, des travaux sont en cours pour ravitailler l’unité supérieure «Fregat» en composants combustibles et en gaz comprimés. Des spécialistes préparent le vaisseau spatial Meteor-M n ° 2-2 et la charge utile associée dans le montage et le boîtier de test du vaisseau spatial, ainsi qu’une unité de secours d’urgence créée au centre spatial de Vostochny. Prêt à utiliser comme prévu 12 unités d’équipement, y compris des voitures, des camions et des équipements spéciaux, ainsi qu’un complexe destiné à éliminer les conséquences environnementales des situations d’urgence. Les calculs du groupe de haut niveau de préparation et du groupe de mécanisation ont été passés en revue: début juillet, le lanceur Soyouz-2.1b lancerait le satellite météorologique russe Meteor-M n ° 2-2 et une charge utile associée en orbite. Ce sera le cinquième lancement du nouveau centre spatial russe.

