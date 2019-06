French News: BSI certifie INFODAS GmbH en tant que prestataire de services de sécurité informatique

Source: Office fédéral de la sécurité de l’informationDate du 14.06.2019L’Office fédéral de la sécurité de l’information (BSI) a certifié la société INFODAS GmbH basée à Cologne le 01.06.2019 en tant que prestataire de services de sécurité informatique dans le domaine de l’audit et du conseil en informatique, responsable du département BSI. Normalisation et certification Bernd Kowalski a présenté le certificat au directeur technique d’INFODAS, Carsten Schulz, et à Severin Rast, responsable du site d’essai. Les fournisseurs de services de sécurité informatique dans le domaine de la révision et de la consultation du système d’information sont qualifiés pour mener à bien les activités suivantes: soutien à la création de concepts de sécurité après IT-Grundschutz, conseils sur la mise en œuvre d’analyses de sécurité et analyses de risque supplémentaires basées sur IT-Grundschutz Concepts de sécurité selon IT-Grundschutz, conseil en matière d’exécution d’analyses de sécurité et d’analyses de risques supplémentaires sur la base d’IT-GrundschutzInstallation d’audits internes, exécution de révisions IS conformément aux “Directives pour la révision de la sécurité des informations basées sur IT-Grundschutz”

