French News: Concert des moments magnétiques

Source: Forschungszentrum JulichJülich, 13 juin 2019 – Des chercheurs allemands, néerlandais et sud-coréens ont découvert une nouvelle méthode de collaboration internationale: l’interaction des électrons dans un matériau. Dans leur publication dans la revue Nature Materials, les chercheurs ont signalé un couplage chiral jusqu’ici inconnu, actif sur des distances relativement longues. Ainsi, les spins de deux couches magnétiques différentes séparées par des matériaux non magnétiques peuvent interférer les uns avec les autres, même s’ils ne sont pas immédiatement adjacents.

Les spins (flèches rouges et bleues) dans les couches magnétiques distantes interagissent via l’interaction découverte, représentée par une chaîne blanche entre deux spins. Ce couplage provoque la rotation des spins des deux couches dans le sens des aiguilles d’une montre. L’image miroir montrée avec un sens de rotation opposé n’apparaît pas dans les systèmes considérés.Copyright: Forschungszentrum Jülich / Jan-Philipp HankeLes solides solides sont la base des technologies de l’information modernes. Par exemple, ces matériaux sont omniprésents dans les supports de stockage tels que les disques durs. La fonctionnalité et l’efficacité de ces composants sont déterminées de manière cruciale par les propriétés physiques du solide magnétique. Ces propriétés sont déterminées par le “concert de spins” – interactions entre moments magnétiques microscopiques au sein du matériau. Comprendre et contrôler ce concert est un défi fondamental pour la recherche et l’application: deux matériaux magnétiques peuvent s’affecter sur de longues distances, même s’ils ne sont pas en contact direct. Dans le passé, une telle interaction à longue distance a été observée, par exemple, dans des hétérostructures de couches de fer magnétiques séparées par une couche mince de chrome. Comme empreinte claire de ce qu’on appelle Interlagkopplung, on applique l’ordre parallèle ou antiparallèle des moments magnétiques dans les couches de fer. Ce phénomène revêt une grande importance technologique car la résistance électrique des deux configurations possibles est très différente – également appelée magnétorésistance géante. Cet effet est utilisé dans les dispositifs de stockage magnétiques et les capteurs et a reçu le prix Nobel de physique des découvreurs Peter Grünberg et Albert Fert en 2007. Un groupe de scientifiques a étendu le “Concert of the Spins” à un nouveau couplage inter-couches à longue portée. Ils rapportent dans la revue Nature Materials que l’interaction découverte conduit à un ordre spécial des moments magnétiques, qui n’est ni parallèle ni antiparallel, mais présente une certaine chiralité. La disposition résultante des spins n’est pas identique à leur image inversée – une propriété familière que nous connaissons de nos mains gauche et droite. De telles interactions chirales dans les solides sont très rares dans la nature. Par des simulations théoriques sur le superordinateur JURECA à Jülich, les chercheurs ont pu démontrer que le couplage inter-couche chiral observé résultait de l’interaction entre la structure atomique du solide et les effets relativistes. Ce type de “concert de tours” pourrait ouvrir de nouvelles possibilités pour créer des arrangements magnétiques complexes. Celles-ci peuvent apporter une contribution importante au stockage et au traitement des données dans le futur.Publication originale: D.-S. Han et al., Interaction d’échange chiral à longue portée dans les antiferromagnétiques synthétiques Nature Materials (2019), https://doi.org/10.1038/s41563-019-0370-z.

Informations complémentaires: Institut Peter Grünberg, Théorie quantique des matériaux (PGI-1 / IAS-1) Groupe de nanoélectronique topologique – JGU MainzTechnologies de l’information: Nouvel effet à longue portée (Entretien avec le Dr. Jan-Philipp Hanke) Contact: Prof. Dr. Yuriy MokrousovPeter Grünberg Institute – Théorie quantique des matériaux (PGI-1 / IAS-1) Tél.: +49 2461 61-4434E-mail: y.mokrousov@fz-juelich.deDr. Jan-Philipp Hanke Institut Peter Grünberg – Théorie quantique des matériaux (PGI-1 / IAS-1) Tél.: +49 2461 61-6651E-Mail: j.hanke@fz-juelich.de Contact de presse: Tobias Schlößer Attaché de presse, Forschungszentrum JülichTel.: +49 2461 61-4771E-Mail: t.schloesser@fz-juelich.de

vers le haut

MIL OSI