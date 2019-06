French News: Détails de l’avenir – une collaboration entre le groupe BMW et Thomas Demand. Un artiste donne un premier aperçu de la BMW Vision M NEXT.

Source: BMW Group Munich. À quoi ressemble le nouvel âge du plaisir de conduire? Cette question fait l’objet de la BMW Vision M NEXT, qui sera présentée à Munich dans quelques jours. Dans le cadre de sa collaboration avec l’artiste Thomas Demand, ses travaux photographiques révèlent les premiers détails sans trop en révéler. Ce n’est pas la première collaboration entre Demand et le groupe BMW. En 2000 déjà, le groupe BMW commandait un travail pour la collection de prestige “AutoWerke” sur demande. 28 artistes de renommée internationale tels que Candida Höfer, Wolfgang Tillmans, Thomas Struth et Thomas Demand traitent du thème de l’automobile et de la mobilité. Now Demand traduit le thème – la mobilité du futur – dans son propre langage: papier, carton et photographie. “Comme la plupart des artistes, je ne m’intéresse jamais à ce qui n’a jamais été vu auparavant, aux images qui nous attendent encore. Nous avons donc invité Adrian van Hooydonk et ses L’équipe a accepté volontiers. Je pense que mon point de vue sur la photographie est de nature à mettre l’accent sur l’essentiel, l’abstrait, et l’étude M NEXT est un modèle très complexe dont la conception radicale va au-delà des exigences d’un objet du quotidien. Un concept comme celui-ci est une opportunité très intéressante pour moi d’intégrer ces idées, ces formes du futur dans la perception du public. “Thomas Demand Le nouvel âge de la joie de conduire. Ce que et comment nous évoluons représente la BMW Vision Inext et, d’autre part, le dernier véhicule de vision: la BMW Vision M NEXT. Si la BMW Vision iNeXT montre en quoi la conduite autonome change la vie à bord, la BMW Vision M NEXT est synonyme d’augmenter le plaisir de conduire avec la technologie. Dans le nouvel âge de la mobilité, la conduite sportive de demain sera soutenue par des technologies intelligentes et le conducteur deviendra le conducteur ultime. Que ce soit pour une conduite détendue avec la BMW Vision iNEXT ou une expérience de conduite dynamique avec la BMW Vision M NEXT, l’accent est mis sur les émotions et les besoins; La conception et la technologie renforcent chacune l’expérience de conduite souhaitée. “Lorsque nous montrons un nouveau véhicule, il existe toute une série de vues d’ensemble différentes. Cette fois, nous choisissons une manière complètement nouvelle. Nous montrons des oeuvres avant la présentation. Les travaux photographiques sont fascinants et parlent d’eux-mêmes. Ils sont très proches du véhicule de vision BMW et en même temps complètement abstraits – art pur. Adrian van Hooydonk, vice-président directeur de BMW Group Design Le tout dans les détails. Thomas Demand et Adrian van Hooydonk apprécient et échangent régulièrement des idées sur la ville et la mobilité du futur. Il était donc naturel que le groupe BMW présente à l’avance à la BMW Vision la BMW Vision M NEXT et demande à Thomas Demand de l’inspirer. Demand a sélectionné divers détails et modèles de papier et de carton. Ce sont la base de son travail. Son concept d’image est basé sur le concept de couleur réel et la forme graphique de la BMW Vision M NEXT. Cependant, Demand effectue un zoom si rapproché de la surface du véhicule de vision que ses modèles de papier et de carton se détachent de l’objet et rompent avec l’original. Le résultat est quatre œuvres à la fois très proches du détail et de la photographie abstraite. Ce n’est qu’avec la présentation de la BMW Vision M NEXT à Munich en juin que l’art deviendra concret pour le spectateur.

