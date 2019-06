French News: Emplois de vacances – ce que les étudiants devraient rechercher

Source: DGB – Bundesausschuss14.06.2019Travaux de vacances: ce que les étudiants devraient rechercherAu début des vacances d’été, de nombreux étudiants amélioreront encore leur argent de poche grâce à un emploi d’été et auront ainsi un premier aperçu du monde du travail. Mais quelles règles s’appliquent au travail de vacances? La jeunesse DGB donne des conseils.

DGB / Kirill Ryzhov / 123RF.com

Les emplois de vacances légaux sont disponibles dans tous les secteurs imaginables et il existe certainement des emplois dangereux. Mais ce sont des tabous pour les enfants et les adolescents. La portée de ce qui est autorisé est régie par le Jugendarbeitsschutzgesetz.Ferienjobs. Il doit s’agir de tâches faciles: par exemple, jardiner, réaliser un journal ou faire des courses. Les activités physiques lourdes ou dangereuses sont interdites aux adolescents. Le travail avec des substances dangereuses ou le travail à la pièce est interdit Age: jusqu’à 14 ans, le travail est en fait interdit. Mais: si les parents sont d’accord, les enfants à partir de 13 ans peuvent travailler jusqu’à deux ans, trois heures par jour dans l’agriculture entre 8 heures et 18 heures, qui a entre 15 et 17 ans est considéré comme un adolescent. Et il y a moins de restrictions sur les offres d’emploi pendant les vacances. Mais tout n’est pas permis. Les écoliers ne sont pas autorisés à travailler en vacances pendant plus de quatre semaines par an, car ils sont principalement destinés aux loisirs: la durée de travail de huit heures par jour et de 40 heures par semaine ne doit pas être dépassée, pas même la période de travail entre 6 heures et 20 heures. , Les exceptions s’appliquent aux étudiants qui ont déjà 16 ans. Vous pouvez z. Par exemple, dans les restaurants jusqu’à 22 heures et dans les entreprises à équipes multiples jusqu’à 23 heures, mais pas le week-end. Mais là encore, il existe des exceptions, les événements sportifs par exemple, ainsi que le reste des moins de 18 ans sont régis par la loi sur l’emploi des jeunes. Toute personne travaillant de quatre heures et demie à six heures par jour a droit à une pause d’au moins 30 minutes. Pour plus de six heures, c’est 60 minutes. Le paiementDans le cadre de la loi sur le salaire minimum, les demandeurs d’emplois de vacances âgés de plus de 18 ans ont droit à 9,19 euros de l’heure. Ceci s’applique également si l’emploi d’été est exercé de manière mineure (jusqu’à 450 euros / mois). En cas d’insignifiance, un maximum de 48 heures par mois peut être travaillé, mais la loi sur le salaire minimum ne s’applique pas aux moins de 18 ans sans formation professionnelle complétée – un vide juridique que la jeunesse de la DGB critique vivement. Ici, on devrait avoir le niveau de salaire en vue exactement quand le contrat de travail est signé: Même les emplois d’été doivent être payés équitablement. Bien qu’aucune cotisation à la sécurité sociale ne soit due, des impôts sont déjà dus si le salaire est supérieur à l’exonération mensuelle de 764 euros bruts. Les taxes sont généralement remboursées l’année prochaine par le dépôt auprès du bureau des impôts. Dans tous les cas, l’employeur a besoin de la carte d’impôt électronique sur le revenu – qui est également obtenue du bureau des impôts.Le contrat de travailEn aucun cas, chaque élève ne devrait commencer un emploi d’été avec un contrat en main. Il doit être terminé à l’avance et régir clairement les tâches, les horaires de travail et les salaires Prévention des accidents Et que se passe-t-il si quelqu’un se blesse? Pendant le travail d’été, les étudiants sont assurés auprès de l’assurance accidents de l’employeur. Cette protection commence à partir du premier jour de travail et s’applique également à la manière de travailler et au retour à la maison S’il y a des problèmes Si les employeurs ne respectent pas la loi, alors vous devriez faire quelque chose à ce sujet avec vos parents. Personne ne devrait tolérer les violations des lois sur la santé et la sécurité. Dans de tels cas, il est préférable de se tourner vers les autorités de contrôle – généralement les inspections du travail locales ou les bureaux de protection de l’emploi. Les employeurs qui enfreignent la loi doivent s’attendre à de lourdes amendes.

suggérer

Vers le haut

MIL OSI