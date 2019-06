French News: La BMW M8 GTE numéro 82 passe de la cinquième place à la course des 24 heures au Mans.

Source: BMW GroupLe Mans. Le BMW Team MTEK a poursuivi son programme de préparation pour les 24 heures du Mans (FRA) mercredi et jeudi. Après trois sessions qualificatives dans la grande finale du “Super Saison” du Championnat du Monde d’Endurance FIA, la BMW M8 GTE # 82 s’est classée cinquième dans la catégorie très compétitive LM GTE Pro en 3: 49.108 minutes. Augusto Farfus (BRA) avait réalisé une avancée cruciale au début de la dernière séance de qualification. La deuxième voiture, numéro 81, est arrivée en 16ème position. Onze minutes après le début de la troisième séance, Nick Catsburg (NED) était hors de la piste. Cela a endommagé la BMW M8 GTE. Il ne pouvait pas continuer à se qualifier, donc le temps de 3: 51.353 minutes des sessions précédentes était en place. La pole position est revenue à l’Aston Martin n ° 95.

Catsburg, Martin Tomczyk (GER) et Philipp Eng (AUT) se relayeront au volant de la course numéro 81 de la course. Farfus, António Félix da Costa (POR) et Jesse Krohn (FIN) font partie de la BMW M8 GTE n ° 82.

Traditionnellement, le vendredi ne se passe pas au Mans. Le clou de la journée est le défilé de pilotes de l’après-midi, qui inspirera encore une fois les amateurs de course du monde entier au cœur de la ville cette année. L’échauffement commencera ensuite le samedi au Mans de 9h00 à 9h45 avant que le peloton ne se lance à 15h00 pour la 87e édition de la classique longue distance.

Réponses aux qualifications pour les 24 Heures du Mans.

Ernest Knoors (directeur de l’équipe BMW Team MTEK): “C’était un peu une montagne russe, pour être honnête. Les deux voitures étaient fondamentalement bonnes, meilleures que prévu. Globalement, nous avons obtenu le maximum. Nous savions auparavant que nous ne pouvions plus nous battre. Pour le numéro de départ 81, c’était la malchance. Mais quelque chose comme ça se passe mieux aujourd’hui que le week-end. Nous sommes impatients de tout donner dans la course et de tirer le meilleur parti de notre potentiel. “

Augusto Farfus (BMW M8 GTE n ° 82): “Nous sommes satisfaits de ce que nous avons réalisé en qualifications. La cinquième place est acceptable – nous n’aurions pas pu faire beaucoup plus. Nous avons 24 heures pour avancer. C’est dommage que le numéro 81 ait eu l’accident, mais cela montre à quel point nous devons attaquer pour obtenir un bon tour de qualification. “

Nick Catsburg (BMW M8 GTE n ° 81): “Bien sûr, vous voulez éviter cela avant la course. J’ai commis une erreur et il a terminé nos qualifications. J’étais dans le top 5 sur mes genoux, ce qui aurait été mieux que prévu. Il y a beaucoup de travail à faire pendant la course, mais cette équipe peut le faire. “

