French News: La préparation du VI Forum des régions de Russie et de Biélorussie est menée avec soin et se déroule comme prévu – Y. Vorobiev

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a tenu une réunion du comité d’organisation pour la préparation et la tenue du VI Forum des régions de Russie et du Belarus à Saint-Pétersbourg.

Vice-président du Conseil de la Fédération, Yuri Vorobyov Vorobev Yuri Leonidovich, représentante de l’autorité publique législative (représentante) de la région de Vologda et Vice-présidente du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus, Marianna Schetkina, a tenu une réunion du Comité d’organisation pour la préparation et la tenue du VI Forum des régions de Russie et de Biélorussie.

Voir aussi

L’événement aura lieu du 16 au 18 juillet à Saint-Pétersbourg. Le thème principal du forum sera les liens interrégionaux qui serviront de base à la formation d’un espace culturel et humanitaire unique entre les peuples de Russie et du Belarus et, comme l’a noté Youri Vorobyov, les préparatifs du forum se poursuivent, mais tous les problèmes majeurs ont été résolus. «Le forum est préparé avec soin. Il reste à résoudre quelques problèmes d’organisation mineurs et, au cours de la réunion d’aujourd’hui, nous les avons identifiés, ainsi que les responsables de leur finalisation et de leurs délais », a précisé le vice-président du Conseil de la fédération.

Les événements du forum ne se limitent pas aux séances de section et plénières.

Selon lui, les activités du Forum ne se limitent pas aux sessions de section et plénières. «Avant l’ouverture officielle du Forum des régions, les parlements de jeunes de Russie et de Biélorussie organiseront des événements, une réunion des représentants des milieux d’affaires des deux États est prévue. Nous espérons que lors de la réunion de la Commission interparlementaire du Conseil de la fédération de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie et du Conseil de la République de l’Assemblée nationale de la République du Bélarus, les questions d’actualité relatives à la coopération interparlementaire seront examinées », a déclaré Youri Vorobiev.

Réunion du comité d’organisation pour la préparation et la tenue du VI Forum des régions de Russie et de Biélorussie1 sur 13

Session du Comité d’organisation pour la préparation et la tenue du VI Forum des régions de Russie et de Biélorussie2 sur 13

Réunion du comité d’organisation pour la préparation et la tenue du VI Forum des régions de Russie et de Biélorussie3 de 13

Session du Comité d’organisation pour la préparation et la tenue du VI Forum des régions de Russie et de Biélorussie4 sur 13

Andrey Shevchenko5 sur 13

Lilia Gumerov 6 de 13

Session du Comité d’organisation pour la préparation et la tenue du VI Forum des régions de Russie et de Biélorussie7 de 13

Session du Comité d’organisation pour la préparation et la tenue du VI Forum des régions de Russie et de Biélorussie8 de 13

Session du Comité d’organisation pour la préparation et la tenue du VI Forum des régions de Russie et du Belarus9 sur 13

Lilia Gumerova et Viktor Smirnov10 sur 13

Marianna Shchetkina11 sur 13

Session du Comité d’organisation pour la préparation et la tenue du VI Forum des régions de Russie et du Belarus12 sur 13

Session du Comité d’organisation pour la préparation et la tenue du VI Forum des régions de Russie et de Biélorussie13 de 13

Il a également informé que lors de la session plénière du Forum, des discours de hauts dirigeants des deux pays, de scientifiques et de personnalités culturelles sont prévus. “Nous espérons que nous pourrons examiner tous les sujets prévus”, a déclaré le vice-président de l’Assemblée fédérale de la Fédération de Russie. «S’il existe des problèmes non résolus entre les deux pays, ils doivent être discutés et chercher ensemble des solutions. Ce n’est pas un hasard si nous attirons beaucoup de jeunes dans les travaux du Forum. Leur acceptation du relais de développement de l’État de l’Union est un point très important pour son développement ultérieur “, at-elle ajouté. Les vice-présidents des deux parlements nationaux ont également abordé le thème de la logistique des transports dans le développement de la coopération entre la Russie et la Biélorussie. Selon eux, afin de discuter de cette question au niveau approprié pendant le Forum, lors de la réunion en cours de son comité d’organisation, un accord a été conclu en vue de la tenue du 4 au 5 juillet en Biélorussie d’une réunion d’experts et d’experts qui discuteront de ce sujet, après quoi Le forum présentera des rapports sur des sujets pertinents lors d’une réunion de la Commission interparlementaire russe et biélorusse, à laquelle participera le premier vice-président du comité d’organisation chargé de la préparation et de la tenue du VIème Forum des régions de Russie et du Bélarus. Lyudmila Bokova, Bokova Lyudmila Nikolaevna, représentante de l’organe législatif (représentant) du gouvernement de la région de Saratov, première vice-présidente du comité du Conseil de la fédération chargée de la structure fédérale, de la politique régionale, de l’autonomie locale et des affaires du Nord Andrei Shevchenko, Andriy A. Anatolyevich, pré-représentant représentant) autorité publique de la région d’Orenbourg Vladimir Jabarov, premier vice-président du Comité des affaires étrangères du Conseil de la Fédération; Vladimir Mikhailov Dzhabarov, représentant de l’autorité législative (représentante) de la région autonome juive, premier vice-président du Conseil de la fédération pour la science, l’éducation et la culture, Liliya Gumerova, représentant de l’autorité exécutive de la République de Bashkortostan, vice-président du comité Conseil de la Fédération sur la politique économique Alexey Russkikh, RusskihAleksey Yuryevich représentant de l’organe exécutif de la région de Moscou Vice-président du Comité du Conseil de la Fédération pour la science, l’éducation et la culture Viktor Smirnov, Smirnov Viktor Vladimirovich représentant de l’organe législatif (représentant) du gouvernement de la région d’Ivanovo Tatyana Lebedeva, membre du Comité de politique sociale. Lebedeva Tatiana Romanovna représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir d’État de la région de Volgograd

MIL OSI