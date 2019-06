Il s’est dit confiant que la reconstruction de la visite royale intéressera à la fois les amateurs d’histoire nationale et étrangère, et les invités de cette fête en apprendront davantage sur l’histoire de la région de Saratov. Cette tendance doit être maintenue et développée », a déclaré Sergei Arenin, se déclarant prêt à apporter un soutien total aux organisateurs de la manifestation.

Le vice-président du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Saratov, Sergey Arenin AreninSergey P., représentant du pouvoir exécutif du gouvernement de la région de Saratov, a appuyé l’initiative du gouverneur de la région, Valery Radaev Radaev, de la région de Saratov, sur les préparatifs du Jour la naissance de Pierre le Grand et une reconstruction costumée du patrimoine historique Dans l’événement principal – une visite du roi de Saratov en 1695.