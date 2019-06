French News: Le gouvernement fédéral doit refuser les préparatifs de guerre américains contre l’Iran

Source: La gauche “Heiko Maas, ministre fédéral des Affaires étrangères, doit informer le Bundestag et le public, qui ont fait part des conclusions du gouvernement fédéral aux attaques sur deux pétroliers dans le golfe d’Oman. L’attitude agressive des États-Unis est une menace sérieuse pour la paix dans le monde “, a déclaré Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du désarmement pour la faction DIE LINKE en matière de désarmement. Dagdelen a ajouté: “Les preuves alléguées par l’armée américaine selon lesquelles les attaques auraient été perpétrées par l’Iran n’ont aucune valeur probante et permettent de garder le souvenir fatal des préparatifs de la guerre en Irak par les États-Unis en 2003. Le ministre américain des Affaires étrangères, Maas, se plaignait de la guerre s’il n’exigeait pas la révélation de la guerre contre quatre navires de commerce de la région. Le gouvernement fédéral doit faire pression pour une enquête internationale indépendante sur ces incidents et les empêcher d’être utilisés par les États-Unis comme prétexte peu coûteux pour une guerre. Le gouvernement allemand doit refuser les préparatifs américains pour une guerre contre l’Iran et ne doit fournir aucune infrastructure militaire en Allemagne. Les bases militaires américaines et l’espace aérien au-dessus de l’Allemagne ne peuvent être utilisés pour la guerre “.

