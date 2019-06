French News: Le ministère fédéral de l’Environnement honore “Energiesparmeister 2019” du concours pour étudiants

Source: Ministère fédéral de l’environnement, Florian Pronold, secrétaire d’État parlementaire au ministère fédéral de l’Environnement, a rendu aujourd’hui hommage aux lauréats du lauréat national du Concours d’économie d’énergie 2019 pour les écoles de Berlin.

Florian Pronold sélectionne les meilleurs projets de protection du climat à Wismar, Kempten, Flensburg et Dresden

Le secrétaire d’État parlementaire du ministère fédéral de l’Environnement, Florian Pronold, a rendu aujourd’hui hommage au Bundessieger lors du concours Energiesparmeister pour les écoles à Berlin. Le concours fait partie de la campagne “Mein Klimaschutz” et honore un engagement spécial en faveur de la protection du climat dans les écoles. En plus du Bundessieger, le meilleur projet de chaque État fédéral et un lauréat d’un prix spécial pour son engagement en faveur du développement durable ont été récompensés. Florian Pronold: “Nous reconnaissons pour la onzième fois notre engagement exceptionnel en faveur de la protection climatique des élèves et de leurs enseignants. Avec 299 applications, nous avons enregistré un record de compétition cette année. Nous le devons également au mouvement «Fridays For Future», qui a donné un vent de travers à la protection du climat et a donc demandé plus d’espace pour ses propres projets de protection du climat dans de nombreuses écoles. Il en résulte des projets créatifs et efficaces, tels que la transformation durable de la restauration scolaire, l’utilisation optimisée de l’énergie à l’école et des projets visant à éviter les déchets d’emballage. Les maîtres de l’économie d’énergie sont donc des exemples importants de la manière dont chaque individu peut réduire son empreinte carbone et apporter ainsi sa contribution personnelle au gigantesque projet «Protection du climat». “Lors de la cérémonie de remise du concours scolaire au ministère fédéral de l’Environnement, Pronold a rendu hommage aux 16 lauréats nationaux du concours scolaire et en ligne. Les finalistes du vote annoncés dans la lutte pour la victoire fédérale. La victoire fédérale, dotée de 5 000 euros, et le titre “Energiesparmeister Gold” ont été attribués à l’école protestante Robert Lansemann Wismar de Mecklenburg-Vorpommern. L’argent a été décerné au Hildegardis-Gymnasium Kempten de Bavière. L’école primaire d’Adelby à Flensburg (Schleswig-Holstein) a été récompensée et le Christian Gymnasium Dresden (Saxe) a été récompensé par un prix spécial pour la protection durable de l’environnement. En 2017, l’école a remporté le titre de champion des économies d’énergie avec une année climatique initiée par Klima AG. Afin de récompenser leur engagement individuel, les étudiants devraient à l’avenir pouvoir accumuler des points dans une passe pour le climat. Le concours est organisé par la société de conseil à but non lucratif co2online.

14.06.2019 | Communiqué de presse N ° 099/19 | La protection du climat

Plus d’informations

MIL OSI