French News: Le ministre des Affaires étrangères Maas avant son départ pour Oslo

Source: Auswärtiges AmtEn politique internationale, il n’y a plus celui qui se fait le plus d’ennemis. Mais celui qui a les meilleurs partenaires l’emporte. Il est bon que de nombreux États partagent encore ce point de vue. C’est également ce que notre campagne Internet #MultilateralismMatters a montré: je suis ravi de pouvoir présenter avec le ministre des Affaires étrangères de la Norvège, Ine Eriksen Søreide, à Oslo le Livre blanc norvégien sur le multilatéralisme. Parce que nous savons: le multilatéralisme est notre assurance-vie. Les grands problèmes de notre époque ne peuvent être résolus que par la coopération internationale. Et l’autodétermination nationale n’existe qu’avec une coordination internationale. C’est pourquoi nous voulons renforcer le mouvement pour le multilatéralisme dans le monde entier. Il est bon de savoir que la Norvège a à ses côtés un partenaire proche et un bon ami de l’Allemagne.

