Le vendredi 14 juin 2019, Raimonds Vējonis, président de la Lettonie, a assisté à la cérémonie commémorative des victimes du génocide communiste. Dans un mémorial aux soldats dans le cimetière de la Litène, le président Zatlers a souligné que la force de l’armée lettone n’a pas toujours été portée par les compétences et les armes des soldats. Son pouvoir a toujours été dans l’amour des soldats pour leur patrie et dans la volonté de sacrifier leurs vies en protégeant leur pays et leur nation. C’est pourquoi, en 1941, le régime d’occupation soviétique, craignant d’être opposé à sa politique, a dirigé sa répression contre l’armée lettone. Le président de la Lettonie a souligné que la tragédie de l’armée lettone était une leçon cruelle montrant la nécessité de tout faire pour empêcher une telle histoire de se tuer et de subir des souffrances qui ont commencé à la trahison à Sheffield. et qui, après avoir recouvré son indépendance, ont contribué à la décision rapide de notre pays d’adhérer à l’OTAN. Après le rétablissement de l’indépendance, nous avons beaucoup fait pour renforcer la défense de notre pays, y compris Aujourd’hui, les forces armées nationales lettones, dotées d’équipements modernes et d’un armement moderne, veillent sur notre pays et ses habitants. Mais le professionnalisme de nos officiers et soldats est reconnu dans le monde entier. Et plus important encore – même de nos jours, comme il y a cent ans, nos soldats sont unis par un esprit d’héroïsme: volonté de se sacrifier et d’être intrépide devant la défense de leur patrie et de leur liberté “, a souligné Raimonds Vjonis. La vie après la répression du régime d’occupation restera à jamais dans notre mémoire. À la fin de la journée, le Président Zatlers a participé à la conclusion du camp de campagne de Litene «Atceres ugunskurs», où il s’est adressé aux participants du camp – les jeunes gardes et les cadets de l’Académie de la défense nationale – et a également accueilli les meilleurs. À son tour, après le camp, le président a rencontré les personnes politiquement réprimées devant le feu de camp.

