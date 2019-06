French News: L’élément clé du système de santé de la République de Bachkirie reste une personne – L. Gumerova

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a participé à une réunion solennelle consacrée à la Journée du médecin et au centième anniversaire de la santé publique dans la région.

Premier vice-président du Comité de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil de la fédération, représentant de l’organe exécutif de la République de Bachkirie, Liliya Gumerova Gumerova, Liliya Salavatovna, représentante de l’organe exécutif de la République de Bachkirie, a pris la parole lors d’une séance solennelle consacrée à la Journée du médecin et au centenaire de la République de Bachkirie

Le sénateur a noté que les soins de santé de la région avaient considérablement évolué au cours des dernières années: un système à trois niveaux a été créé, doté d’une base matérielle moderne et d’un personnel qualifié. «Les soins de santé de la République de Bachkirie sont en garde à la santé publique depuis cent ans. Créé en 1919, le système a évolué et l’homme a été et reste un élément clé de ce processus ».

À ce jour, 82 000 travailleurs sont employés dans les organisations médicales de la République, dont plus de 14 000 médecins et 39 000 travailleurs ayant suivi un enseignement médical secondaire, qui constituent la base du potentiel en personnel de l’industrie. augmentation du niveau des salaires, introduction d’un système de paiements supplémentaires pour les travailleurs médicaux et renforcement des mesures de soutien social. En 2018, 243 travailleurs médicaux parmi ceux qui avaient besoin de meilleures conditions de logement ont été logés. D’ici 2024, il est prévu d’augmenter de manière significative le nombre de thérapeutes de district, de pédiatres, de médecins de spécialités étroites et de doter pleinement l’unité primaire de personnel médical. «Toutes ces réalisations sont le fruit du travail inlassable de vrais professionnels. Et aujourd’hui, on peut dire que les médecins spécialistes du Bachkortostan connaissent et reconnaissent le pays tout entier. Laissez votre professionnalisme, votre expérience, votre cœur sensible et vos mains en or continuer à vous aider à résoudre des tâches importantes et à obtenir de nouveaux résultats », a souligné le parlementaire. Le chef par intérim de la République de Bachkirie, Radiy Khabirov, a assisté à l’événement.

