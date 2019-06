French News: L’Olympiade SPSU en russe langue étrangère a eu lieu

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

L’objectif principal de l’Olympiade est de susciter l’intérêt des citoyens étrangers pour la langue et la culture russes, de faire connaître leurs capacités créatrices et de s’intéresser aux activités de recherche, de créer des conditions supplémentaires pour le soutien et le développement de la langue russe à l’étranger. en décembre 2018. Presque plus d’un mois, plus de 1 450 personnes de 82 pays du monde se sont inscrites à la correspondance (qualification), il était nécessaire de passer un test en ligne comportant des questions sur le vocabulaire et la grammaire de la langue russe, ainsi que de rédiger un essai. Selon les résultats des qualifications, 646 écoliers et étudiants ont atteint la finale.

La phase à plein temps s’est déroulée en coopération avec les partenaires du SPbsU dans 28 pays du monde.

À la suite de la ronde en personne de l’Olympiade, 128 personnes sont devenues des gagnants et des lauréats dans la catégorie «étudiants» et 123 personnes dans la catégorie «écoliers». En outre, 15 participants qui n’ont pas remporté de prix ont reçu un prix spécial “Pour l’amour de la langue russe”.

La première olympiade SPSU en russe en tant que langue étrangère est achevée. Plus de 1 450 participants de 82 pays ont participé au concours. Environ 250 d’entre eux sont devenus des gagnants et ont remporté des prix. Ils vivent partout dans le monde: en Grèce, en Turquie, en Syrie, aux États-Unis, en Hongrie, en Lituanie, en Iran, en Grande-Bretagne, au Kazakhstan, en Mongolie et dans de nombreux autres pays. à propos de Directeur du Center for Language Testing de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, Dmitry Ptyushkin

Le plus grand nombre de participants s’est déroulé en Grèce, en Turquie, en Italie, en Lituanie, en Arménie et en Lettonie. Il convient de noter que lors de la phase finale de l’Olympiade dans quatre villes de notre pays (Simferopol, Barnaul, Elista et Saint-Pétersbourg), 75 personnes se sont essayées. Le concours est actuellement attribué dans le monde entier. Les lauréats et les lauréats reçoivent leurs diplômes et leurs cadeaux mémorables de l’Université. De nombreux diplômés d’écoles étrangères ont manifesté leur volonté de devenir des étudiants SPBSU à l’avenir (un diplôme d’un gagnant ou d’un lauréat les aidera lors de leur inscription dans un portfolio) et de nombreux étudiants ont acquis une motivation supplémentaire pour apprendre la langue de Pouchkine et Dostoevsky. pour la participation ou récemment appris à propos de l’Olympiade de l’Université d’Etat de Saint-Pétersbourg en russe comme langue étrangère, peut le faire dans la nouvelle année scolaire. L’inscription ouvrira en novembre de cette année.

MIL OSI