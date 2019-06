French News: N. Fedorov: Le travail coordonné des sénats de différents pays contribuera à l’instauration d’un dialogue interparlementaire efficace

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le premier vice-président du Conseil de la fédération a pris la parole à la séance plénière de la 20e réunion de l’Association des sénateurs européens à Paris.

Premier vice-président du Conseil de la Fédération Nikolai Fedorov FedorovNikolai Vasilyevich Vladimir Loukin Vladimir Vladimir, représentant de la branche exécutive du gouvernement de la région de Tver, a participé à la 20e réunion de l’Association des sénats européens. L’événement a lieu à Paris, dans la résidence du Sénat de la République française, sous la présidence du président du Sénat français, Gérard Larcher, qui a souligné l’importance de la participation de la délégation russe à la discussion des questions d’actualité à l’ordre du jour.

Nikolay Fedorov a prononcé un discours lors de la séance plénière sur le thème «Dialogue des chambres hautes des parlements des pays européens et africains». collègues d’Etats africains à prendre part à ses travaux. “Je pense qu’ensemble, nous pouvons fournir une assistance substantielle aux partenaires africains pour résoudre les problèmes les plus pressants: l’éducation, la santé et la protection des droits de l’homme.”

24 octobre de cette année à Sotchi se tiendra un sommet de grande envergure “Russie-Afrique”

«La Russie a toujours préconisé que les pays africains eux-mêmes jouent un rôle primordial dans la résolution des problèmes du continent. Et la communauté internationale, sans s’ingérer dans les affaires intérieures des États souverains, apporterait sa propre contribution à ce travail constructif, en respectant les points de vue de la partie africaine, les propositions de l’Union africaine et les autres initiatives régionales “, a déclaré Nikolai Fyodorov. avec des représentants du public et des associations religieuses. «La tolérance envers les représentants de différents groupes ethniques, cultures et religions sur le continent africain, l’instauration d’un climat de confiance mutuelle entre les nations est l’un des domaines clés du dialogue interparlementaire». Nikolai Fyodorov a rappelé que le Conseil de la Fédération dans le cadre de la 137ème Assemblée de l’Union interparlementaire à Saint-Pétersbourg initiative de la Conférence mondiale sur le dialogue interreligieux et interethnique. Cette initiative a été soutenue par l’Assemblée générale des Nations Unies. “Nous espérons que la conférence avec la participation des chefs d’Etat, des représentants des religions du monde et des parlementaires sera un événement marquant et apportera une contribution concrète à la mise en place d’une vie pacifique et digne pour toutes les nations”, a déclaré le vice-président du Conseil de la Fédération. Nikolay Fedorov a également pris la parole au cours du débat ” Le bicaméralisme: un avantage pour la démocratie. ” Il a mentionné la tenue en 1906 de la première réunion conjointe de la Douma d’Etat et du Conseil d’Etat, doté des pouvoirs traditionnels des chambres hautes. «Les historiens estiment que les fondements du bicaméralisme en tant que mécanisme garantissant le développement démocratique du pays ont été jetés en Russie.» Le premier vice-président du Conseil de la fédération a informé les collègues étrangers des activités de la chambre haute du parlement russe, soulignant que l’une des réponses aux défis mondiaux de l’époque était le renforcement des fonctions de politique étrangère. Le législateur a également rappelé que l’ONU soutenait les initiatives russes développées lors de la 137ème Assemblée de l’Union interparlementaire à Saint-Pétersbourg. En particulier, lors de la création de la Journée internationale du parlementarisme et de la préparation de la Conférence mondiale sur le dialogue interculturel et interreligieux, “Le travail coordonné des sénats de différents pays contribuera à établir un dialogue interparlementaire efficace”, a déclaré Nikolai Fyodorov. Vice-président du Conseil de la Fédération avec les chefs des délégations parlementaires de la Pologne, du Congo et de la Côte d’Ivoire.

