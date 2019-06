French News: Roscosmos – participant du salon aéronautique du Bourget 2019

Source: Espace fédéral russe

#Roskosmos # Le Bourget # main 14/06/2019 16: 38Rosmosmos – participant au salon de l’aérospatiale du Bourget 2019 La société Roscosmos et les entreprises du secteur des fusées et de l’espace participeront au salon du Bourget, qui se tiendra à Paris du 17 au 23 juin 2019. Des représentants de la société d’État et de la société Glavkosmos représenteront les intérêts de la Russie dans le programme commercial. Une exposition regroupant les principales sociétés russes sera déployée sur le stand de Roskosmos: NPO Lavochkina, Progress RCC, VNIIEM Corporation, TsNIImash, GKNPT. Mv Khrunicheva, ISS, NPTSAP et TsENKI L’exposition se déroulera dans le pavillon n ° 4 (stand n ° C178) et occupera une superficie de 181,5 m². Elle inclura les développements avancés de la technologie de fusée et de l’espace russe, de modèles de véhicules de lancement, de booster, de vaisseaux spatiaux L’exposition comprend des modèles de véhicules de lancement (LV) de la famille Soyouz (y compris le lanceur prometteur Soyouz-5 (Irtysh)) produits par Progress et Angara RCC (GKNPC na M.V.). Khrunichev), ainsi que les vaisseaux Luna-Glob et Arktika (NPO Lavochkina), Mete p-M “(société” VNIIEM “)” Bion-M “et” The Stork-2D “(RCC” Progress “),” Express-1000 “” GLONASS-K “et” Ray-5A « (CID). TsNIIMash offre aux visiteurs un modèle de surface lunaire avec des éléments d’infrastructure pour les futures expéditions avec équipage.

