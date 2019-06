French News: Une nouvelle stratégie de développement de l’Arctique devrait être synchronisée avec d’autres documents de planification stratégique – O. Melnichenko

Source: Russie – Conseil de la fédération

Une réunion de terrain du Conseil de la Fédération de l’Arctique et de l’Antarctique s’est tenue avec la participation de membres du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, les collectivités locales et les affaires du Nord

Une séance de réflexion du Conseil de la Fédération de l’Arctique et de l’Antarctique s’est tenue à Yakoutsk avec la participation de membres du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord. Le thème de l’événement était «Les aspects législatifs de la mise en œuvre de la stratégie pour le développement de la zone arctique de la Fédération de Russie et la sécurité nationale pour la période allant jusqu’en 2020».

Les participants à la réunion ont examiné un large éventail de questions relatives au développement intégré de l’Arctique, prévues dans l’actuelle Stratégie pour le développement de la zone arctique de la Fédération de Russie. Y compris l’amélioration du système de gestion d’État du développement des territoires arctiques, l’amélioration de la qualité de vie de la population vivant dans ces territoires, le développement de la base de ressources de l’Arctique grâce à la modernisation et au développement de l’infrastructure du système de transport arctique. Nikolaev Aysen SergeevichGlava de la République de Sakha (Yakoutie) et le président de l’Assemblée d’État (Il Tumen) de la République de Peter Gogolev. Gogolev Petr Vasilievich Président de l’Assemblée d’Etat (Il Tumen) de la République de Sakha (Yakoutie) en 2020, la Stratégie pour le développement de la zone arctique de la Fédération de Russie expire. La nouvelle édition en cours d’élaboration devrait être synchronisée avec d’autres documents de planification stratégique. «J’estime nécessaire que, dans tous les documents stratégiques, les tâches liées au développement de l’Arctique soient synchronisées les unes avec les autres, ainsi qu’avec le Plan global de modernisation et d’expansion de l’infrastructure du tronc. Il est nécessaire de veiller à ce que les dispositions de ces documents soient liées à la nouvelle “stratégie pour l’Arctique” en cours d’élaboration et de refléter cette approche dans les documents de planification stratégique aux niveaux régional et municipal à l’avenir. “

Selon le sénateur, l’adoption d’une loi détaillée sur le développement de la zone arctique de la Fédération de Russie est une question importante. Les principes et critères de classification des territoires des entités constitutives de la Fédération de Russie dans la zone arctique, les outils de planification aquatique, la préservation des écosystèmes fragiles de l’Arctique, l’élimination des dommages environnementaux accumulés et les intérêts des minorités autochtones devraient y être fixés.

Il est nécessaire d’accélérer l’élaboration et l’adoption de modifications de la législation visant à développer de nouvelles formes de partenariat public-privé.

Une autre tâche stratégique est le développement de l’infrastructure de la zone arctique. Et non seulement la route maritime du Nord, mais également l’aéroport, les chemins de fer, les infrastructures routières et les lignes de communication, a déclaré le sénateur. «Il est nécessaire d’accélérer l’élaboration et l’adoption de modifications de la législation visant à mettre en place de nouvelles formes de partenariat public-privé, par exemple les prêts hypothécaires pour infrastructures. Ce mécanisme permettra à l’État d’acquérir des objets construits par des investisseurs au moyen de prêts privés. De plus, lors de l’exploitation de l’installation, ils seront rachetés en partie par des budgets de niveaux différents ou par des fonds monopolistiques. Le mécanisme d’afflux d’infrastructures pourrait également être utilisé pour mettre en œuvre un projet de construction d’un pont sur la Lena, dont la République a tant besoin “, a déclaré le vice-président du Comité de la politique agraire et alimentaire et de la gestion de la nature du Conseil de la Fédération, Yegor Borisov Borisov, Yegor Afanasyevich. autorité publique de la République de Sakha (Iakoutie) et membre de ce comité Elena Zlenko, représentante de Zlenko Elena Gennadyevna de sur l’autorité de l’État de la région autonome de Yamalo-Nenets membres du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord Alexander Yermakov Alexander Alexander Yermakov, représentant de l’organe législatif (représentant) du district autonome de Yamalo-Nenets, Viktor Nazarov, Nazarov, rep. représentant) autorité publique de la région d’Omsk Viktor Pavlenko, PavlenkoViktor Nikolaevichpresta igel de l’organe exécutif du gouvernement de la région d’Arkhangelsk Olga Starostina, représentante de l’organe exécutif du district autonome des Nenets et Igor Chernyshenko, ChernyshenkoIgor Konstantinovich, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Murmansk autorité publique CR bord snoyarskogo et Dmitry Shatohin ShatohinDmitry Aleksandrovichpredstavitel de l’organe exécutif de la République de Komi .Provel réunion du Président du Conseil de l’Arctique et de l’Antarctique dans la chambre haute du parlement, Alexander Akimov. Akimov Alexander Konstantinovich représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir d’État de la République de Sakha (Iakoutie)

