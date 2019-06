Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Gala „Virtus et Fraternitas”

Wejście akredytowanych dziennikarzy od strony parkingu przy ulicy Karasia 2 w godz. 13.00-13.30. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 9.00. Osoby spóźnione nie będą wpuszczane. Prosimy o dostosowanie stroju do okoliczności.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, imię ojca, numer PESEL, numer legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego, adres mailowy) przyjmuje Instytut Pileckiego pod adresem: do 18 czerwca br. (wtorek) do godz. 12.00. Informacji dotyczących akredytacji oraz obsługi prasowej udziela Rzecznik Prasowy Instytutu Pileckiego, Grzegorz Mazurowski, tel.: 600 902 929.

Medal Virtus et Fraternitas jest nagrodą dla osób zasłużonych w niesieniu pomocy lub pielęgnowaniu pamięci o osobach narodowości polskiej lub obywatelach polskich innych narodowości będących ofiarami zbrodni sowieckich, nazistowskich zbrodni niemieckich, zbrodni z pobudek nacjonalistycznych lub innych przestępstw stanowiących zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości lub zbrodnie wojenne, w okresie od dnia 8 listopada 1917 r. do dnia 31 lipca 1990 r. Medal zostanie wręczony po raz pierwszy od momentu jego ustanowienia.

Source: President of Poland in Polish