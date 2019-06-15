Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное15.06.2019 20:21

Информационное сообщение (обновление)

Согласно обновленной информации, сообщаем, что в одном из зданий, находящихся на прилегающей территории ФГУП «ЦНИИмаш», принадлежащего коммерческой организации, произошло возгорание. Оно было ликвидировано силами МЧС.

Причины возникновения возгорания устанавливаются. Угроз функционированию ЦУП и собственности Госкорпорации «Роскосмос» нет. Пострадавших нет, на месте возгорания работают полиция и другие экстренные службы.

Обновлено: 15 июня 2019 года, 21:20 мск

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