Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Source: President of Russia – Kremlin

В заседании принимают участие делегации 27 стран – участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых представители международных организаций – ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.

На повестке дня – подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности, вопросы стратегической безопасности и стабильности, экономического и гуманитарного сотрудничества.

Основные итоги встречи будут зафиксированы в декларации.

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