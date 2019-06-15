Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии

Source: President of Russia – Kremlin
В заседании принимают участие делегации 27 стран – участниц объединения, а также 13 наблюдателей, в числе которых представители международных организаций – ООН, Лиги арабских государств, Международной организации по миграции, ОБСЕ, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран.
На повестке дня – подходы к обеспечению региональной и глобальной безопасности, вопросы стратегической безопасности и стабильности, экономического и гуманитарного сотрудничества.
Основные итоги встречи будут зафиксированы в декларации.