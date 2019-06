French News: Message d’information (mise à jour)

Source: Espace fédéral russe

# Roscosmos est la chose principale 15.06.2019 20: 21 Message d’information (mise à jour) Selon les informations mises à jour, nous vous informons que dans l’un des bâtiments situés sur le territoire adjacent à la FSUE “TsNIImash” appartenant à une organisation commerciale, un incendie s’est déclaré. Il a été éliminé par les forces du MChS et les causes de l’incendie sont établies. Le fonctionnement du MCC et des biens de la société d’État Roscosmos ne sont pas menacés. Il n’y a pas de blessés, la police et d’autres services d’urgence travaillent sur le site de l’incendie Mise à jour: 15 juin 2019, 21h20, heure de Moscou

MIL OSI