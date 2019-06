French News: Mise à niveau du service Bundeswehr

Source: CDU-CSU

15/06/2019

La faction de l’Union félicite le jour de la Bundeswehr

Pour la “Journée de la Bundeswehr”, des milliers de visiteurs sont attendus dans 14 villes du pays. La troupe propose des démonstrations en direct sur place, du matériel militaire pratique et des discussions passionnantes. Les célébrations centrales ont lieu à Faßberg.

“Je suis fier et heureux que la journée de la Bundeswehr soit si bien accueillie”, a déclaré la ministre fédérale de la Défense, Ursula von der Leyen, à la veille de l’événement. Pour le ministre en ce jour “comme toujours nos soldats du centre, les remarquables jouent pour notre pays, que ce soit chez nous ou dans les missions du monde entier”, a salué les Leyen.

Employeur idéal

La journée de la Bundeswehr aura lieu en 2019 pour la cinquième fois. Cross-location ouvert ce jour-là à la même heure de nombreuses casernes et bureaux de la Bundeswehr et l’administration de la Bundeswehr leurs portes.

D’un côté, la Bundeswehr veut se présenter comme une partie de la République fédérale socialement liée, tout en la présentant comme un employeur attractif. Surtout ici, il s’est passé beaucoup de choses au cours des derniers mois. Ainsi, le Bundestag a adopté une loi visant à rendre le service de l’arme plus attrayant. Avec la loi visant à renforcer l’état de préparation opérationnelle de la Bundeswehr – après l’adoption de la loi sur les secours d’urgence, qui améliorait de manière décisive l’accès à l’assurance maladie légale pour les soldats plus âgés -, un autre projet important du contrat de coalition a été mis en œuvre.

Par exemple, les volontaires du service militaire reçoivent sensiblement plus de fonds militaires.

Les sous-officiers et les sergents d’état-major peuvent devenir des soldats professionnels.

L’offre de soldats dans les missions étrangères est étendue.

À l’avenir, les membres de la Bundewehr qui travaillent dans des applications dites “à usage identique” recevront la surtaxe d’application appropriée.

Ces changements sont principalement dus aux politiciens de la défense de la faction de l’Union, tels que Kerstin Vieregge. “La Bundeswehr devrait croître à nouveau après des années de contraction et le service militaire devrait devenir plus attrayant”, a déclaré Vieregge avec satisfaction. “La faction CDU / CSU peut en être fière. Après tout, au cours des quatre prochaines années, 380 millions d’euros supplémentaires seront consacrés à nos soldats ainsi qu’aux fonctionnaires de la Bundeswehr “, a déclaré Vieregge.

Nouveaux champs de défense

La Bundeswehr est donc dans un processus de renouvellement constant. En même temps, de nouveaux champs arrivent dans la troupe. Ainsi, elle se prépare contre les attaques de l’espace virtuel et met en service en 2017 le cyber espace de commandement et d’information (CIR), qui représente une force partielle indépendante aux côtés de la terre, de l’air et de la mer. Le secteur de l’organisation compte maintenant environ 13 500 soldats et employés civils. D’ici 2021, il devrait atteindre la pleine disponibilité opérationnelle avec 14 500 postes.

MIL OSI