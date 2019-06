Premier Mateusz Morawiecki: Nie ma przyszłości państwa polskiego bez przyszłości rodzin

Premier podkreślił, że nie ma przyszłości Państwa Polskiego bez przyszłości rodzin. Wspomniał też, że od 1 lipca program 500+ będzie także na pierwsze dziecko. Podziękował również rodzicom za ich trud włożony w wychowanie i wykształcenie dzieci oraz przekazanie miłości i ciepła rodzicielskiego. Zjazd Dużych Rodzin to okazja do wspólnego świętowania, wymiany doświadczeń między rodzinami i aktywny wypoczynek. Spotkanie organizowane jest od 2013 r.

Source: President of Poland in Polish